Se pot congela roșiile? Metoda simplă și rapidă de conservare recomandată de experți

Roșiile sunt printre cele mai consumate și îndrăgite legume, apreciate pentru gustul lor proaspăt și pentru numeroasele beneficii asupra sănătății. Bogate în vitamine și antioxidanți, ele sunt esențiale într-o alimentație echilibrată. Totuși, pentru a le păstra mai mult timp, există o soluție simplă și eficientă: congelarea. Chiar dacă textura se schimbă, roșiile congelate rămân perfecte pentru gătit.

Beneficiile nutriționale ale roșiilor

Roșiile sunt considerate un superaliment datorită conținutului ridicat de vitamine A, B, C, E și K. În plus, sunt o sursă importantă de calciu și magneziu, substanțe esențiale pentru sănătatea sistemului osos.

Un alt element valoros este licopenul, un antioxidant puternic care protejează celulele de efectele radicalilor liberi și contribuie la reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare. Consumul regulat de roșii ajută la menținerea sănătății pielii, întărește imunitatea și oferă un plus de energie.

De aceea, păstrarea lor pentru perioade mai lungi, chiar și în sezonul rece, devine o soluție ideală pentru cei care doresc să beneficieze de proprietățile lor nutritive pe tot parcursul anului.

Ce trebuie să știi despre congelare

Congelarea este cea mai simplă metodă de conservare a roșiilor. Totuși, trebuie menționat că, odată înghețate, acestea își pierd textura fermă și devin mai moi și mai apoase, din cauza apei care se dilată și rupe fibrele.

Din acest motiv, roșiile congelate nu sunt potrivite pentru salate sau consum ca atare, ci se folosesc în preparate gătite: supe, sosuri, tocane sau mâncăruri la cuptor.

Roșiile pot fi congelate întregi, feliate, cubulețe sau chiar sub formă de piure. În funcție de preferințe, ele se pot păstra cu sau fără coajă, iar durata de conservare în congelator poate ajunge până la un an, dacă sunt depozitate corespunzător.

Pașii corecți pentru congelarea roșiilor

Pentru o conservare corectă, roșiile se pregătesc în câțiva pași simpli. Se îndepărtează tulpina și se face un mic ”X” pe coajă, după care urmează blanșarea: roșiile se scufundă pentru 30 de secunde în apă clocotită, apoi se răcesc imediat într-un vas cu apă și gheață.

Acest procedeu face ca pielița să se desprindă foarte ușor. După decojire, roșiile pot fi tăiate și li se pot scoate semințele. Se așază pe o tavă tapetată cu hârtie pergament și se lasă la congelator până se întăresc.

Ulterior, se transferă într-o pungă de congelare, etichetată cu data depozitării. O altă opțiune este pasarea roșiilor și congelarea lor direct sub formă de piure.

Această metodă simplă și practică le permite celor care adoră gustul roșiilor să aibă mereu la îndemână ingrediente sănătoase pentru rețetele preferate, indiferent de sezon.