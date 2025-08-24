De ce se răsucesc frunzele roșiilor? Cauze posibile și soluții simple pentru grădinari

Grădinăritul a devenit o pasiune pentru tot mai mulți oameni, iar roșiile sunt, fără îndoială, vedetele oricărei curți. Ușurința de a le cultiva și gustul inegalabil al fructelor proaspete, culese direct din grădină, le fac o alegere populară. Cu toate acestea, drumul spre o recoltă bogată poate fi presărat cu provocări neașteptate. Una dintre cele mai frecvente este fenomenul de ondulare sau răsucire a frunzelor, un semnal de alarmă pe care planta îl trimite atunci când se confruntă cu o problemă

Stresul de mediu: principalul vinovat

Apariția frunzelor de roșii curbate în jos sau ondulate spre interior indică o suferință a plantei. Vestea bună este că, de cele mai multe ori, cauza este una simplă și ușor de remediat. Cu toate că poate părea alarmant, acest fenomen are, în cele mai multe cazuri, o explicație logică, de la factori de mediu până la invazia dăunătorilor sau chiar aplicarea erbicidelor.

Cunoscută sub denumirea de rulare fiziologică a frunzelor, stresul de mediu este cea mai comună cauză a acestei probleme. Simptomele se manifestă prin curbarea în sus și spre interior a frunzelor, începând de la cele inferioare și mai vechi.

Acest tip de stres poate fi declanșat de mai mulți factori:

Udare insuficientă sau inconsistentă

Roșiile au nevoie de o umiditate constantă. Fluctuațiile între solul umed și cel uscat, mai ales la începutul sezonului, pot provoca stres hidric. Planta se apără prin curbarea frunzelor pentru a reduce expunerea la soare și a limita pierderea apei. Pentru a preveni acest fenomen, mențineți un nivel uniform de umiditate și udați la rădăcină, cu un furtun de picurare, pentru a evita răspândirea bolilor. Un strat de mulci poate fi de mare ajutor în păstrarea umidității.

Fertilizare excesivă

Fertilizarea cu azot în exces, în special după ce planta s-a maturizat și începe să producă fructe, poate duce la ondularea frunzelor. Odată ce planta a ajuns la maturitate, nevoia de azot scade. Acordați-i timp plantei să se adapteze și să revină la normal.

Tăiere severă

Deși tăierea este importantă pentru circulația aerului și pentru a stimula producția de fructe, îndepărtarea prea multor frunze deodată poate șoca planta. Drept răspuns, ea își va ondula frunzele rămase pentru a se proteja. Dacă observați acest lucru, lăsați planta să se recupereze câteva săptămâni și tăiați cu mai multă grijă pe viitor, evitând deteriorarea rădăcinilor.

Căldură excesivă

Temperaturile ridicate constante stresează plantele de roșii. Încercați să le plantați într-un loc care beneficiază de umbră parțială după-amiaza. O soluție la fel de eficientă este adăugarea unui strat de mulci la baza plantei, care ajută la menținerea umidității solului.

Atacuri și substanțe chimice: cauze externe

Pe lângă factorii de mediu, ondularea frunzelor poate fi rezultatul unor cauze externe, mai grave:

Dăunători

Insecte precum afidele, muștele albe sau tripsul se hrănesc cu seva frunzelor, provocând curbarea acestora. Verificați partea inferioară a frunzelor pentru a depista dăunătorii. Un jet puternic de apă poate ajuta la îndepărtarea lor, iar în cazuri mai grave, puteți folosi săpun insecticid.

Deriva erbicidelor

Roșiile sunt extrem de sensibile la erbicide. Dacă observați că frunzișul nou al plantelor se curbează în jos, iar foliolele devin ondulate, este posibil ca un erbicid să fi fost purtat de vânt de la o proprietate vecină sau dintr-un câmp agricol din apropiere.

„Daunele cauzate de derivația erbicidelor arată diferit de stresul din mediu,” iar „de obicei, daunele cauzate de erbicide afectează mai întâi noile creșteri,” se arată în studii de specialitate.

Pentru a preveni astfel de daune, evitați să pulverizați erbicide atunci când vântul suflă cu o viteză mai mare de 8 km/h și folosiți presiune scăzută pentru a forma picături mai mari, mai puțin susceptibile de a fi purtate de vânt.

Reziduuri de erbicide

O sursă surprinzătoare de contaminare poate proveni din compost sau mulci făcut din fân sau gunoi de grajd tratat cu aminopiralid, o substanță care poate persista până la 18 luni și care supraviețuiește chiar și sistemului digestiv al animalelor.

„Această sursă de daune poate fi evitată cu ușurință prin achiziționarea de gunoi de grajd și fân de la o sursă reputată și prin întrebarea dacă materialul sursă a fost tratat cu aminopiralid,” recomandă experții.

Bolile virale: o amenințare serioasă

Când frunzele ondulate sunt însoțite de simptome precum creștere oprită, decolorarea nervurilor sau alte nereguli, este posibil ca planta să fie infectată cu un virus. Roșiile sunt susceptibile la virusuri, precum virusul ondulației frunzelor galbene de tomate. Din păcate, „nu există metode chimice de control al virușilor, iar plantele afectate nu își revin.”

Plantele infectate vor rămâne atrofiate sau vor muri, fără a mai produce fructe. Cel mai bun mod de acțiune este să le îndepărtați imediat pentru a preveni răspândirea virusului. De asemenea, asigurați-vă că sterilizați echipamentul de tăiere între plante și gestionați populațiile de insecte, care sunt adesea purtătoare de virusuri. Cea mai eficientă măsură preventivă rămâne alegerea soiurilor rezistente la boli atunci când cumpărați plantele.