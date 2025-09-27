Tăierea pomilor în 2025: reguli de bază pentru rod bogat și pomi sănătoși

Grădinăritul nu înseamnă doar plantarea și culegerea fructelor, ci și îngrijirea atentă a pomilor de-a lungul anului. Una dintre cele mai importante lucrări, mai ales pentru cei care vor să se bucure de o recoltă bogată și de pomi viguroși, este tăierea ramurilor. Mulți cred că această operațiune este complicată, însă adevărul este că, odată ce cunoști regulile de bază și dispui de uneltele potrivite, întreaga procedură devine mult mai simplă.

Când este momentul potrivit pentru tăiere

Tăierea pomilor fructiferi se face doar în perioada de repaus vegetativ, adică după ce frunzele au căzut și înainte ca temperaturile negative să devină foarte puternice. Momentul ideal se situează la sfârșitul lunii octombrie și în primele săptămâni din noiembrie, mai ales în regiunile cu un climat blând.

Dacă operațiunea este efectuată prea devreme, pomii riscă să pornească în vegetație și să fie afectați de frig. Pe de altă parte, o tăiere întârziată împiedică vindecarea corectă a rănilor, iar ramurile pot fi expuse riscului de îngheț.

Uneltele necesare pentru lucrări sigure și eficiente

Pentru a realiza tăierile corect și în siguranță, ai nevoie de câteva instrumente esențiale:

foarfecă de grădină pentru ramurile mai subțiri;

ferăstrău de mână pentru ramurile groase;

scară stabilă sau fierăstrău cu coadă lungă, dacă pomii sunt înalți;

dezinfectant pentru unelte, în special dacă există pomi bolnavi;

echipament de protecție precum mănuși și ochelari.

Pregătirea uneltelor înainte de lucru este esențială. Acestea trebuie să fie curate și bine ascuțite pentru ca fiecare tăietură să fie netedă și să permită vindecarea rapidă a pomului.

Regulile de bază pentru începători

Cei care taie pentru prima dată pomii fructiferi trebuie să știe că totul se bazează pe câteva reguli simple.

În primul rând, se elimină ramurile moarte, rupte sau bolnave, deoarece acestea pot atrage dăunători sau ciuperci. Apoi, se îndepărtează ramurile care se freacă între ele sau cresc spre interior, pentru a lăsa lumina și aerul să pătrundă uniform în coroană.

Atunci când scurtezi ramurile, taie deasupra unui mugure orientat spre exterior, la circa un centimetru distanță de acesta. Nu elimina niciodată mai mult de o treime din lungimea unei ramuri și evită să reduci coroana pomului cu mai mult de 30% într-un singur an.

În cazul ramurilor groase, regulile devin mai stricte. Tăietura trebuie făcută treptat: întâi pe partea inferioară, apoi deasupra, pentru ca ramura să cadă fără a smulge scoarța. Abia la final se face tăietura curată, cât mai aproape de trunchi.

Tăierea pomilor tineri și importanța modelării coroanei

Pomii tineri au nevoie de o atenție specială, deoarece tăierile timpurii le modelează coroana pentru anii următori. În acest caz, se păstrează doar câteva ramuri principale, bine distanțate, care vor forma structura de bază a copacului. Această etapă este vitală pentru dezvoltarea armonioasă și pentru obținerea unor fructe de calitate pe viitor.

Ce faci după ce ai terminat tăierile

Ramurile uscate sau bolnave trebuie strânse și arse ori depozitate până la uscarea completă, pentru a preveni răspândirea bolilor în grădină.

Este indicat să urmărești felul în care se vindecă tăieturile și, dacă este nevoie, să aplici o pastă specială de protecție. În lunile următoare, mai ales dacă toamna este secetoasă, pomii au nevoie de apă suficientă. Primăvara, aceștia pot fi fertilizați ușor, pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea noilor ramuri.

De asemenea, dacă iarna este mai aspră, trunchiul poate fi protejat cu var sau cu o bandă specială, pentru a preveni crăparea scoarței.