Distanţa la care poţi planta pomi fructiferi faţă de gardul vecinilor. Vei evita orice problemă astfel

În locuințele cu curte sau grădină, apropierea pomilor fructiferi de gardul vecinului poate naște tensiuni dacă nu se respectă distanțele legale. Mulți proprietari nu știu exact ce reglementări se aplica sau când poate vecinul să ceară intervenții asupra pomilor. Este important să știi când plantați un pom, la ce distanță trebuie să fie de hotar și ce drepturi ai dacă pomul vecinului invadează proprietatea ta.

Ce prevede legea civilă privind arborii

Potrivit articolului 613 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), actualizat: „în lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.” 

Aceasta înseamnă că, dacă pomul sau arborele tău are înălţimea de peste 2 metri, legea cere să fie plantat la minim 2 metri de gardul vecinului, dacă nu există altă prevedere locală diferenţiată. Arborii mai mici de 2 metri, plantaţiile decorative sau gardurile vii pot fi excepţii.

Ce se întâmplă dacă nu respecți distanța legală

Dacă distanța minimă nu este respectată, vecinul are drepturi clare, conform articolului 613:

  • poate cere scoaterea pomului sau arborelui;
  • sau, dacă nu este posibil, obligativitatea tăierii la înălţimea „cuvenită” (înălțimea care să nu încalce proprietatea vecinului) — cheltuiala fiind suportată de proprietarul pomului.
  • dacă rădăcinile sau crengile pomului vecinului depășesc linia hotarului, proprietarul afectat are dreptul să le taie; de asemenea, îi sunt recunoscute dreptul de a păstra fructele care cad natural pe terenul său.

Excepții și situații speciale

Legea permite excepții în anumite condiții:

  • Dacă un regulament local sau urbanism prevede distanţe diferite faţă de cele din Codul Civil, reglementarea locală primează.
    Obiceiul locului poate fi luat în considerare dacă este bine stabilit și recunoscut.

Cum alegi distanţa corectă pentru pomii fructiferi

Pentru proprietari, regula de aur este să verifice dacă există un regulament de urbanism local – unele primării sau consilii locale precizează distanțe mai mari sau cerințe speciale pentru anumite specii de pomi fructiferi. Dacă nu există astfel de dispoziții, se aplică distanța de 2 metri de la linia de hotar, pentru arborii de peste 2 metri. Arborii mai mici, plantațiile ornamentale, gardurile vii pot fi plantați mai aproape, dacă legea locală permite.

De ce distanţa contează

Respectarea acestei distanţe legale este importantă nu doar pentru a evita conflictele cu vecinii, ci și pentru a preveni:

  • deteriorarea gardului sau a construcţiilor vecinului prin crengi sau rădăcini care invadează proprietatea vecină;
  • umbrele excesive care afectează lumina, vegetaţia sau utilitatea terenului vecin;
  • probleme de întreținere și tensiuni relaționale.

Legea românească este clară: pomii fructiferi sau arborii de talie mare trebuie să fie plantați la minimum 2 metri de linia de hotar, în absența unor prevederi locale diferite.

Dacă nu respecţi această distanţă, vecinul tău are dreptul legal să intervină, să-ți ceară să tai pomul sau să-l reduci la înălţimea legală, pe cheltuiala ta. Pentru liniște și pentru relații bune cu vecinii, este recomandat să consulți regulamentul urbanistic local înainte de plantare și să discuţi cu vecinii despre amplasamentul pomilor.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

