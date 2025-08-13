Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 12:05
de Vieriu Ionut

„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România

Legislație
Ce drepturi ai dacă ramurile pomilor se extind pe proprietatea ta

O problemă aparent minoră, dar extrem de frecventă, stârnește adesea dispute între vecini, transformând un simplu gard în granița unui conflict. Situația în care pomii sau rădăcinile de pe o proprietate se extind pe terenul alăturat, afectând bunurile sau spațiul personal, ridică o serie de întrebări juridice. Ce poți face dacă dialogul cu vecinul eșuează? Care sunt drepturile tale legale și cum poți acționa pentru a rezolva problema fără a escalada conflictul? Răspunsul la aceste întrebări oferă o perspectivă clară asupra unei probleme des întâlnite în România.

Dreptul la acțiune directă: Când poți interveni pe cont propriu

Potrivit experților juridici, dreptul la acțiune directă este un instrument legal puternic, dar care necesită respectarea unor etape clare. Principiul de bază este simplu: ramurile sau rădăcinile care se extind pe proprietatea ta devin, în esență, o parte a acesteia, oferindu-ți drepturi de intervenție.

Înainte de a acționa, este esențial să notifici vecinul cu privire la problemă și să îi soliciți să ia măsurile necesare. Dacă, după o astfel de notificare, acesta refuză să îndepărteze crengile sau rădăcinile, legea îți conferă dreptul de a le tăia pe cont propriu. Această acțiune este justificată de faptul că extinderea plantelor se află pe terenul tău, iar intervenția ta nu se face pe proprietatea vecinului, ci pe spațiul care îți aparține de drept.

De asemenea, o situație similară se aplică și în cazul fructelor. Dacă fructele de pe pomii vecinului cad în mod natural pe proprietatea ta, ai dreptul de a le culege. Această regulă protejează dreptul de proprietate și împiedică acumularea de fructe căzute, care ar putea crea neplăceri sau deteriorări.

Despăgubiri în instanță: Când daunele sunt inevitabile

Situația devine mai complexă atunci când ramurile pomilor vecinului se extind pe casa ta, pe acoperiș sau pe alte structuri, provocând daune materiale. În acest caz, simpla tăiere a crengilor nu mai este suficientă pentru a remedia prejudiciul.

Dacă pagubele sunt vizibile și pot fi dovedite, ai dreptul de a-l acționa în instanță pe vecin pentru a obține despăgubiri. Acțiunea juridică este necesară pentru a recupera costurile aferente reparațiilor și pentru a te asigura că vinovatul își asumă responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat. Un avocat specializat poate oferi sfaturi esențiale cu privire la documentele necesare și la pașii procedurali pentru a obține o decizie favorabilă.

Soluția la o problemă des întâlnită în România

Problema pomilor care depășesc granița proprietății este una dintre cele mai frecvente surse de tensiune în rândul vecinilor din România. Mulți proprietari de case se întreabă, pe bună dreptate: „Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Răspunsul, așa cum este prezentat de un avocat, se bazează pe principiile dreptului de proprietate și pe necesitatea de a proteja bunurile personale.

Soluția constă, așadar, într-un proces în doi pași: comunicarea și, dacă aceasta eșuează, acțiunea legală. Fie că este vorba de o acțiune directă de tăiere a crengilor de pe proprietatea proprie, fie de o acțiune în instanță pentru a solicita despăgubiri, drepturile tale sunt protejate de lege. Este important ca proprietarii să fie conștienți de aceste drepturi pentru a putea rezolva eficient și pașnic astfel de conflicte, evitând deteriorarea relațiilor de vecinătate pe termen lung.

