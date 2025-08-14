Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 12:13
de Ozana Mazilu

Tăcerea intenționată a adolescenţilor la telefon: O nouă paradigmă de comunicare digitală

TEHNOLOGIE
Adolescenţii se află într-o tranziţie comunicativă care trece dincolo de aparenţe. Dacă odinioară apelul vocal era coloana vertebrală a comunicării, acum aceştia îl evită în mod deliberat. Această schimbare reflectă o adaptare a comportamentului social la nevoile emoţionale şi contextuale ale generaţiei Z. Ceea ce pare o simplă ignoranţă a apelurilor ascunde, de fapt, o negociere subtilă a spaţiului personal şi a controlului emoţional.

Comportamentul tinerilor cu vârste între 13 și 18 ani arată că apelurile vocale nu mai sunt modul implicit de comunicare, ci o excepție rezervată situațiilor de urgență sau nevoie acută de sprijin. În majoritatea cazurilor, preferă mesajele text, notele vocale sau aplicațiile de chat, instrumente care le oferă timp de gândire și formulări atent alese.

Motivul nu este comoditatea, ci gestionarea emoţiilor și a timpului. Comunicarea scrisă le permite să redacteze, să șteargă, să reformuleze, să amâne — și, nu în ultimul rând, să își păstreze autocontrolul într-o eră a presiunii spontane. Studiile recente sugerează că apelurile telefonice pot genera anxietate, un fenomen deja denumit „telefobie”. Conform unor cercetări, peste 80% dintre mileniali și membrii generației Z evită apelurile în favoarea scrisului.

Strategii de delimitare a granițelor personale

Adolescenţii nu ignoră apelurile din lipsă de respect, ci pentru a revendica spațiul lor interior. A nu răspunde la telefon este o alegere — o formă de tăcere conștientă, care semnalează negocierea disponibilității personale.

Tăcerea devine astfel un limbaj în sine. Adolescenții știu că nu trebuie să fie disponibili „aici și acum”. Astfel, mesajele scrise devin un spațiu de reflecție, permit amânarea interacțiunii și reduc riscul unei reacții spontane necontrolate.

Telefonul mobil, odată simbolul conectării neîntrerupte, se transformă pentru ei într-un instrument dual: oferă legături cu ceilalți, dar și un adăpost pentru propria intimitate. A nu răspunde nu este o respingere, ci o delimitare: disponibilitatea nu mai este implicită, ci negociabilă.

Telefonia reimaginată într-o eră digitală

Fenomenul de evitare a apelurilor vocale denotă o redefinire a etichetei digitale. Adolescenții înțeleg empatia și atenția față de ceilalți, dar o exprimă prin mijloace noi, preferând controlul și reflectarea mesajului față de conversațiile imediate și adesea stresante.

Conceptul de „telefobie” este esenţial aici: tinerii resimt anxietatea legată de apelurile audio-vocale din cauza lipsei exerciţiului și a confortului în utilizarea acestui mod de comunicare. În multe cazuri, apelurile video sunt preferate, deoarece permit feedback vizual, reduc incertitudinea și oferă un nivel mai mare de confort comunicativ.

Mai mult, au apărut programe educaționale și seminarii pentru a combate această anxietate — denumite sugestiv „cursuri de telefobie” — unde tinerii exersează scenarii sociale, cum ar fi apeluri la medic sau la serviciu, în condiții controlate.

În concluzie, evitarea apelurilor telefonice în rândul adolescenților nu este un simplu capriciu, ci un semn al unei schimbări evolutive în modul în care relațiile sunt gestionate într-o lume hiperconectată. În loc să fie judecați, adulții ar trebui să accepte aceste noi norme de comunicare și să recunoască validitatea tăcerii ca formă de exprimare. Aceasta poate fi o cale spre relații mai autentice, eficiente și empatice, dacă sunt privite cu înțelegere și adaptare.

