Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 10:18
de Iulia Kelt

SUV-ul electric accesibil care promite prețuri comparabile cu modelele pe benzină. Tot ceea ce știm despre Skoda Epiq

AUTO
SUV-ul electric accesibil care promite prețuri comparabile cu modelele pe benzină. Tot ceea ce știm despre Skoda Epiq
Skoda Epiq, noua electrică care face furori / Foto: Skoda

Skoda a prezentat la salonul auto IAA Mobility din München noul Epiq, un SUV electric de mici dimensiuni aflat foarte aproape de versiunea de serie.

Lansarea oficială este programată pentru mijlocul anului 2026, iar marea noutate este poziționarea acestuia pe piață: va avea un preț similar cu al modelelor pe benzină din gama mărcii, ceea ce îl transformă într-o ofertă deosebit de atractivă pentru clienții care vor să facă trecerea la mobilitatea electrică.

Dimensiuni compacte, design Modern Solid și autonomie de 425 km

Skoda Epiq are o lungime de 4,1 metri, apropiată de cea a hatchback-ului Fabia, ceea ce îl face cel mai mic SUV electric din portofoliul producătorului ceh, poziționat sub Elroq și Enyaq.

Vezi și:
Cele mai ieftine mașini din 2025 care oferă valoare fără compromisuri
Cine sunt cu adevărat șoferii mai periculoși, femeile sau bărbații? Un studiu are răspunsul la această întrebare

Designul este primul care adoptă integral limbajul „Modern Solid”, cu o parte frontală Tech-Deck, faruri LED subțiri în formă de T și linii pronunțate pe umeri. Showcar-ul prezentat a venit în finisaj Cashmere mat, completat de detalii negre lucioase, protecții laterale gri și jante redesenate.

Interiorul nu a fost dezvăluit încă, însă se așteaptă să preia elemente de la „verișorul” său din grupul Volkswagen, ID. Cross.

Asta înseamnă un tablou de bord digital de 11 inch, un ecran central de 13 inch și combinația de butoane fizice cu rotițe haptice pentru o utilizare intuitivă.

Cabina va găzdui cinci pasageri și va include soluții practice precum cârlige pentru bagaje, compartimente ascunse și un portbagaj de 475 litri, generos pentru clasa din care face parte.

Sub caroserie, modelul va utiliza platforma MEB Entry, aceeași cu VW ID. Polo, ID. Cross și Cupra Raval. Skoda anunță o autonomie de până la 425 km, cu 5 km mai mult decât modelul ID. Cross, și un motor electric frontal de aproximativ 208 CP (155 kW).

Skoda Epiq masina electrica mica

Skoda Epiq / Foto: Skoda

Preț comparabil cu Kamiq și rivali numeroși pe piața europeană

Unul dintre cele mai importante atuuri ale lui Skoda Epiq este prețul: producătorul afirmă că va fi comparabil cu cel al SUV-ului pe benzină Kamiq, ceea ce înseamnă un cost de pornire în jur de 25.300 de euro pe piața germană și circa 24.975 de lire sterline în Marea Britanie.

Modelul va fi produs la uzina Volkswagen din Navarra, Spania, iar lansarea comercială este prevăzută pentru vara lui 2026.

Pe piață, Epiq va concura direct cu SUV-uri electrice compacte precum Ford Puma Gen-E, Jeep Avenger, Kia EV2, Mini Aceman, Toyota Urban Cruiser sau Renault 4 E-Tech.

Alături de Epiq, Skoda a mai prezentat la München conceptul Vision O, care anticipează o versiune complet electrică a viitoarei Octavia break, marcând astfel direcția clară spre electrificare a gamei.

Cu dimensiuni practice, autonomie competitivă și un preț de intrare apropiat de cel al motoarelor termice, Skoda Epiq are potențialul de a deveni unul dintre modelele cheie în democratizarea mobilității electrice în Europa.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Cât au câștigat giganții tehnologici într-o singură săptămână, după decizia Google. Explozie de creșteri pe Wall Street pentru companiile americane de tehnologie
Cât au câștigat giganții tehnologici într-o singură săptămână, după decizia Google. Explozie de creșteri pe Wall Street pentru companiile americane de tehnologie
Cum s-a văzut eclipsa totală de lună în România. Imagini spectaculoase cu fenomenul astronomic rar
Cum s-a văzut eclipsa totală de lună în România. Imagini spectaculoase cu fenomenul astronomic rar
Tot ce trebuie să știi despre noul plafon de scutire de TVA introdus la 1 septembrie, vestea bună pentru patroni
Tot ce trebuie să știi despre noul plafon de scutire de TVA introdus la 1 septembrie, vestea bună pentru patroni
Școala începe luni doar în anumite zone. Lista completă a județelor afectate de proteste
Școala începe luni doar în anumite zone. Lista completă a județelor afectate de proteste
Raul a făcut facultatea și a dat lovitura într-un domeniu care nu are moarte. Afacerea de familie făcută din pasiune
Raul a făcut facultatea și a dat lovitura într-un domeniu care nu are moarte. Afacerea de familie făcută din pasiune
Cele mai puternice smartphone-uri ale lunii august 2025, potrivit clasamentului AnTuTu
Cele mai puternice smartphone-uri ale lunii august 2025, potrivit clasamentului AnTuTu
Avertismentul experților: Folosirea inteligenței artificiale în deciziile militare ar putea declanșa un război nuclear
Avertismentul experților: Folosirea inteligenței artificiale în deciziile militare ar putea declanșa un război nuclear
După falimentul Euroins și City Insurance, încă un gigant RCA se pregătește de aceeași soartă. Ce ascunde ASF
După falimentul Euroins și City Insurance, încă un gigant RCA se pregătește de aceeași soartă. Ce ascunde ASF
Revista presei
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Playtech Știri
Horoscop luni, 8 septembrie 2025. Cele 4 zodii influențate de Luna Sângerie – vor trece printr-o adevărata furtună
Playtech Știri
Horoscop japonez 8–14 septembrie 2025. Zodia care va avea parte de provocări în următoarele zile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...