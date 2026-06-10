Românul care a inventat mașina ce „merge” pe aer comprimat. Invenția din Bârlad care promite viteze greu de crezut

Cum funcționează prototipul Rosmar H

Pentru testarea conceptului, echipa din spatele proiectului a modificat un Audi A8, eliminând motorul termic și puntea spate. În locul sistemului clasic de propulsie a fost montată o butelie de aer comprimat, aflată la o presiune de 360 de bari. Principiul anunțat de inventator este diferit de ceea ce se vede la mașinile convenționale, unde mișcarea roților vine din rotația transmisă de motor.

În cazul Rosmar H, roțile culisează liniar pe o tijă de 1,4 metri, fiind împinse de propulsoare speciale alimentate cu aer comprimat. Adrian Roșca spune că ideea are la bază chiar mersul pe jos al omului, pe care îl consideră un model natural de eficiență. De aici vine și una dintre cele mai neobișnuite descrieri ale proiectului: mașina care „imită mersul pe jos”.

În prezent, prototipul experimental se deplasează cu viteză redusă, însă inventatorul susține că versiunea finală ar urma să aibă o cursă mult mai scurtă a roților, de cel mult 20 de centimetri. De aici apar și promisiunile spectaculoase legate de performanță, inclusiv afirmația că vehiculul ar putea ajunge la 333 km/h în doar o secundă, printr-un impuls liniar extrem de puternic.

Promisiuni uriașe și multe întrebări tehnice

Cea mai controversată parte a proiectului ține, evident, de cifrele anunțate. O accelerație până la 333 km/h într-o singură secundă ar însemna forțe uriașe, dificil de gestionat în condiții reale de trafic sau chiar pe circuit. Adrian Roșca susține că structura mașinii ar urma să fie gândită astfel încât habitaclul și șoferul să nu fie afectați de aceste forțe.

Inventatorul mai vorbește și despre roți dotate cu prisme de blocare vacuumatice, care ar trebui să împiedice patinarea pe asfalt ud, gheață sau noroi. Teoretic, această soluție ar putea oferi o aderență superioară față de sistemele clasice. Practic, însă, rămâne de văzut cum ar putea fi testată, validată și omologată o asemenea tehnologie în condiții reale.

De aici vine și scepticismul specialiștilor. Propulsia cu aer comprimat nu este o idee complet nouă, dar până acum nu a devenit o soluție de masă în industria auto, în principal din cauza limitărilor legate de eficiență, autonomie, stocare, presiune și infrastructură. O mașină de acest tip ar avea nevoie de stații capabile să alimenteze rapid butelii la presiuni foarte mari, ceea ce ar presupune investiții serioase.

Visul unei uzine la Bârlad

Proiectul este gestionat prin Centrul de Inventică „Rosmar H”, condus de Sebastian Bâclea. Reprezentanții centrului spun că au semnat deja un contract de promovare cu o companie din Statele Unite ale Americii, unde prototipul ar urma să fie prezentat pentru atragerea unor potențiali investitori.