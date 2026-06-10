Românul care a inventat mașina ce „merge” pe aer comprimat. Invenția din Bârlad care promite viteze greu de crezut
O invenție auto dezvoltată în România a stârnit curiozitate, entuziasm și multe semne de întrebare după ce a fost prezentată public în Moldova. Adrian Roșca, un inventator din Bârlad, județul Vaslui, susține că proiectul său, numit „Rosmar H”, ar putea schimba radical felul în care înțelegem propulsia auto. Prototipul nu folosește motor termic, nici baterii electrice, ci aer comprimat.
Mașina a fost prezentată recent atât în fața Palatului Culturii din Iași, cât și pe străzile din Bârlad, iar imaginile cu vehiculul au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Milioane de vizualizări au transformat proiectul într-un subiect de discuție nu doar pentru pasionații de automobile, ci și pentru cei interesați de invenții, tehnologie și idei românești cu ambiții globale.
Cum funcționează prototipul Rosmar H
Pentru testarea conceptului, echipa din spatele proiectului a modificat un Audi A8, eliminând motorul termic și puntea spate. În locul sistemului clasic de propulsie a fost montată o butelie de aer comprimat, aflată la o presiune de 360 de bari. Principiul anunțat de inventator este diferit de ceea ce se vede la mașinile convenționale, unde mișcarea roților vine din rotația transmisă de motor.
În cazul Rosmar H, roțile culisează liniar pe o tijă de 1,4 metri, fiind împinse de propulsoare speciale alimentate cu aer comprimat. Adrian Roșca spune că ideea are la bază chiar mersul pe jos al omului, pe care îl consideră un model natural de eficiență. De aici vine și una dintre cele mai neobișnuite descrieri ale proiectului: mașina care „imită mersul pe jos”.
În prezent, prototipul experimental se deplasează cu viteză redusă, însă inventatorul susține că versiunea finală ar urma să aibă o cursă mult mai scurtă a roților, de cel mult 20 de centimetri. De aici apar și promisiunile spectaculoase legate de performanță, inclusiv afirmația că vehiculul ar putea ajunge la 333 km/h în doar o secundă, printr-un impuls liniar extrem de puternic.
Promisiuni uriașe și multe întrebări tehnice
Cea mai controversată parte a proiectului ține, evident, de cifrele anunțate. O accelerație până la 333 km/h într-o singură secundă ar însemna forțe uriașe, dificil de gestionat în condiții reale de trafic sau chiar pe circuit. Adrian Roșca susține că structura mașinii ar urma să fie gândită astfel încât habitaclul și șoferul să nu fie afectați de aceste forțe.
Inventatorul mai vorbește și despre roți dotate cu prisme de blocare vacuumatice, care ar trebui să împiedice patinarea pe asfalt ud, gheață sau noroi. Teoretic, această soluție ar putea oferi o aderență superioară față de sistemele clasice. Practic, însă, rămâne de văzut cum ar putea fi testată, validată și omologată o asemenea tehnologie în condiții reale.
De aici vine și scepticismul specialiștilor. Propulsia cu aer comprimat nu este o idee complet nouă, dar până acum nu a devenit o soluție de masă în industria auto, în principal din cauza limitărilor legate de eficiență, autonomie, stocare, presiune și infrastructură. O mașină de acest tip ar avea nevoie de stații capabile să alimenteze rapid butelii la presiuni foarte mari, ceea ce ar presupune investiții serioase.
Visul unei uzine la Bârlad
Proiectul este gestionat prin Centrul de Inventică „Rosmar H”, condus de Sebastian Bâclea. Reprezentanții centrului spun că au semnat deja un contract de promovare cu o companie din Statele Unite ale Americii, unde prototipul ar urma să fie prezentat pentru atragerea unor potențiali investitori.
Miza depășește simpla construcție a unui prototip spectaculos. Echipa din Bârlad speră ca, prin brevetele dezvoltate, să poată accesa fonduri europene consistente pentru inovație. Adrian Roșca vorbește inclusiv despre posibilitatea atragerii unui miliard de euro la Bârlad și despre deschiderea unei uzine în județul Vaslui, care ar putea crea, în timp, mii de locuri de muncă.
Deocamdată, proiectul Rosmar H rămâne la granița dintre invenție spectaculoasă, ambiție antreprenorială și provocare inginerească majoră. Nu există încă un preț estimativ pentru o eventuală mașină de serie, iar calculele tehnice și economice urmează să fie realizate în colaborare cu profesori de la Universitatea Transilvania din Brașov.
Până la validarea oficială, mașina cu aer comprimat din Bârlad rămâne una dintre cele mai neobișnuite idei auto apărute în România în ultimii ani. Dacă va confirma promisiunile anunțate, ar putea deveni un proiect urmărit internațional. Dacă nu, va rămâne cel puțin dovada că invențiile cu ambiții mari încă pot porni din locuri neașteptate.
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