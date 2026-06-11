Mașina electrică de sub 8.000 de dolari care poate schimba jocul. Țara care vrea să demonstreze că nu e doar o fabrică pentru giganții auto

Un vehicul mic, ieftin și gândit strict pentru oraș

Olinia Uno nu încearcă să concureze cu Tesla, BYD sau Hyundai pe terenul autonomiei și al accelerației. Este un vehicul electric mic, cu formă de monovolum compact, capabil să transporte până la șase persoane, deși dimensiunile sale sunt modeste. Mașina are 137,4 inci lungime și 57,5 inci lățime, ceea ce o face potrivită pentru străzi aglomerate, parcări înguste și utilizare intensă în zone urbane.

Sub caroserie se află o baterie LFP de 14,7 kWh, care oferă o autonomie de până la 77 de mile, adică aproximativ 124 de kilometri. Motorul electric dezvoltă 13 kW, echivalentul a 17 cai-putere, iar viteza maximă este limitată la 30 mph, aproximativ 48 km/h. Pe hârtie, cifrele par modeste, dar vehiculul nu este gândit pentru autostradă sau drumuri lungi, ci pentru orașe în care majoritatea deplasărilor zilnice sunt scurte.

Încărcarea se poate face la prize obișnuite de 110V sau 220V, cu un timp estimat între patru și opt ore. În plus, vehiculul este compatibil cu standardul NACS, ceea ce înseamnă că ar putea folosi și infrastructura de încărcare rapidă Tesla. Pentru un model atât de ieftin, această compatibilitate este un detaliu important, chiar dacă folosirea zilnică va depinde, cel mai probabil, de prize convenționale și încărcare peste noapte.

Un alt aspect interesant este că Olinia Uno include elemente practice pentru accesibilitate, inclusiv posibilitatea de acomodare pentru scaune rulante. Vehiculul are și protecție IP67 la apă, un detaliu util într-o țară în care sezonul ploios poate pune probleme serioase infrastructurii rutiere.

De ce vrea Mexicul propria mașină electrică

Olinia Uno nu este doar un vehicul ieftin, ci și un proiect cu miză politică și industrială. Mașina a fost dezvoltată de Institutul Politehnic Național și Institutul Național Tehnologic din Mexic, sub coordonarea ministerului pentru știință și tehnologie. Peste 80 de cercetători au contribuit la proiect, într-un centru de inginerie din Puebla, regiune cunoscută și pentru prezența unei mari uzine Volkswagen.

Producția ar urma să înceapă în 2027, iar ambiția autorităților este clară: Mexicul vrea să arate că poate face mai mult decât să asambleze mașini pentru branduri străine. Țara este deja unul dintre marii producători auto ai lumii, ocupând locul al șaptelea la nivel global, însă nu are un constructor auto mainstream propriu. Tocmai această contradicție face proiectul Olinia atât de important.

Președinta Claudia Sheinbaum a prezentat vehiculul ca pe un simbol al independenței tehnologice. Mesajul transmis este că inovația nu trebuie să aparțină doar Statelor Unite, Europei, Chinei sau Japoniei. Pentru Mexic, o mașină electrică națională, ieftină și produsă local poate deveni atât instrument economic, cât și declarație de intenție.