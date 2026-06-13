Românii care stau la bloc pot primi despăgubiri dacă rămân fără apă caldă: condiția importantă din lege
Pentru sute de mii de români care locuiesc la bloc și sunt racordați la sistemele centralizate de termoficare, întreruperile apei calde au devenit aproape o obișnuință, mai ales în marile orașe unde rețelele sunt vechi și necesită lucrări ample de modernizare. Bucureștiul este cel mai cunoscut exemplu, însă situații similare apar tot mai des și în alte municipii din țară. Ceea ce puțini consumatori știu este că legea le oferă dreptul de a cere despăgubiri în anumite situații, atunci când operatorul nu respectă obligațiile privind furnizarea serviciului.
De ce apar atât de multe întreruperi
În ultimii ani, autoritățile locale au accelerat proiectele de înlocuire a conductelor vechi de termoficare, multe dintre ele având o vechime de peste 40-50 de ani. În București, lucrările efectuate de compania municipală de termoficare au dus frecvent la oprirea apei calde pentru zeci sau chiar sute de blocuri simultan.
Fenomenul nu este însă exclusiv Capitalei. Orașe precum Constanța, Iași, Galați, Ploiești sau Arad au investit, la rândul lor, în modernizarea rețelelor, ceea ce înseamnă că întreruperile programate ale apei calde și ale căldurii au devenit o realitate pentru tot mai mulți români.
Ce spune legea în 2026
În 2026, cadrul legal principal rămâne reprezentat de Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, inclusiv cele introduse prin Legea nr. 196/2021. Aceasta stabilește atât obligațiile operatorilor de termoficare, cât și drepturile utilizatorilor.
Potrivit legii, operatorii au obligația să asigure continuitatea serviciului și să informeze consumatorii în cazul întreruperilor programate. Totuși, există excepții atunci când opririle sunt cauzate de avarii, lucrări de revizie sau situații de forță majoră.
Cu alte cuvinte, simplul fapt că apa caldă este oprită nu înseamnă automat că locatarii au dreptul la despăgubiri.
Condiția importantă pentru acordarea despăgubirilor
Articolul 36 din Legea 325/2006 prevede că operatorul răspunde pentru daunele provocate utilizatorului atunci când vina îi aparține. Printre situațiile enumerate se află neînceperea furnizării la termenul contractat, nerespectarea parametrilor de calitate sau neanunțarea din timp a limitărilor și întreruperilor programate.
Așadar, condiția esențială este ca utilizatorul să poată demonstra că prejudiciul a fost provocat din culpa operatorului și că acesta nu și-a respectat obligațiile prevăzute în contract sau în legislație.
Legea mai precizează că utilizatorii au dreptul să recupereze de la operator daunele dovedite ca fiind produse din vina acestuia.
Când pot cere despăgubiri locatarii
În practică, despăgubirile pot fi solicitate atunci când furnizorul nu anunță întreruperile programate, când depășește nejustificat perioadele comunicate pentru lucrări sau când nu respectă parametrii de calitate ai serviciului furnizat.
De exemplu, dacă operatorul anunță că apa caldă va lipsi două zile, dar întreruperea se prelungește semnificativ fără explicații și fără informarea consumatorilor, asociația de proprietari poate avea motive să solicite compensații.
În ultimii ani au fost discutate și mecanisme de compensare automată pentru depășirea unor indicatori de performanță privind întreruperile și durata acestora, însă aplicarea efectivă depinde de reglementările locale și de stadiul investițiilor în sistemele de termoficare.
Cum pot proceda locatarii
Primul pas este sesizarea operatorului de termoficare și solicitarea unei explicații oficiale privind cauza și durata întreruperii.
Dacă problema persistă, asociația de proprietari poate formula o reclamație și poate solicita documentele care dovedesc perioada exactă în care serviciul nu a fost furnizat.
În situațiile în care există un prejudiciu clar și poate fi demonstrată culpa operatorului, legea permite solicitarea de despăgubiri, inclusiv prin intermediul instanței de judecată.
Ce trebuie să știe românii de la bloc
Cel mai important aspect este că legea nu acordă automat compensații pentru orice întrerupere a apei calde. Lucrările programate, avariile și modernizările rețelelor sunt permise de legislație, însă operatorii trebuie să informeze consumatorii și să respecte standardele de calitate asumate.
În schimb, atunci când furnizorul nu își îndeplinește obligațiile sau produce prejudicii prin propria culpă, locatarii și asociațiile de proprietari au dreptul legal să ceară despăgubiri. În contextul în care modernizarea rețelelor de termoficare continuă în multe orașe din România, cunoașterea acestor drepturi poate deveni tot mai importantă pentru milioane de consumatori.