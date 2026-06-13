Românii care stau la bloc pot primi despăgubiri dacă rămân fără apă caldă: condiția importantă din lege

Fenomenul nu este însă exclusiv Capitalei. Orașe precum Constanța, Iași, Galați, Ploiești sau Arad au investit, la rândul lor, în modernizarea rețelelor, ceea ce înseamnă că întreruperile programate ale apei calde și ale căldurii au devenit o realitate pentru tot mai mulți români.

Ce spune legea în 2026

În 2026, cadrul legal principal rămâne reprezentat de Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, inclusiv cele introduse prin Legea nr. 196/2021. Aceasta stabilește atât obligațiile operatorilor de termoficare, cât și drepturile utilizatorilor.

Potrivit legii, operatorii au obligația să asigure continuitatea serviciului și să informeze consumatorii în cazul întreruperilor programate. Totuși, există excepții atunci când opririle sunt cauzate de avarii, lucrări de revizie sau situații de forță majoră.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că apa caldă este oprită nu înseamnă automat că locatarii au dreptul la despăgubiri.

Condiția importantă pentru acordarea despăgubirilor

Articolul 36 din Legea 325/2006 prevede că operatorul răspunde pentru daunele provocate utilizatorului atunci când vina îi aparține. Printre situațiile enumerate se află neînceperea furnizării la termenul contractat, nerespectarea parametrilor de calitate sau neanunțarea din timp a limitărilor și întreruperilor programate.

Așadar, condiția esențială este ca utilizatorul să poată demonstra că prejudiciul a fost provocat din culpa operatorului și că acesta nu și-a respectat obligațiile prevăzute în contract sau în legislație.

Legea mai precizează că utilizatorii au dreptul să recupereze de la operator daunele dovedite ca fiind produse din vina acestuia.