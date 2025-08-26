Surse: Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința coaliției de guvernare de marți

Președintele Nicușor Dan participă marți la ședința coaliției de guvernare de la Palatul Victoria, unde ar urma să fie definitivat pachetul doi de măsuri fiscale. Potrivit unor surse politice, Guvernul intenționează să își asume răspunderea în Parlament pe acest set de reforme chiar în cursul acestei săptămâni.

Nicușor Dan, prezent la ședința coaliției de guvernare

Discuțiile din coaliție vizează ajustările necesare pentru reducerea deficitului bugetar, un obiectiv asumat de Executiv în contextul presiunilor interne și externe. Nicușor Dan urmează să se alăture negocierilor finale, după ce o parte din măsuri au fost agreate luni seară, într-o primă rundă de consultări.

La întâlnirea de luni, liderii coaliției au căzut de acord asupra mai multor prevederi din pachet, însă au rămas divergențe legate de reforma administrației locale și de anumite măsuri fiscale considerate sensibile. Una dintre deciziile importante luate deja a fost eliminarea prevederii care interzicea cumulul pensiei cu salariul la stat. Surse politice au precizat că măsura a fost scoasă din pachet în urma dezbaterilor, fiind considerată problematică pentru domenii esențiale precum educația și sănătatea.

Premierul Ilie Bolojan insistă ca pachetul doi de reforme să fie finalizat cât mai rapid, astfel încât să poată fi prezentat Parlamentului în vederea angajării răspunderii Guvernului. Calendarul stabilit prevede ca această procedură să aibă loc până la finalul săptămânii.

În paralel, surse din coaliție arată că discuțiile pe marginea reformei administrației locale sunt încă în desfășurare, PSD venind cu o serie de amendamente în baza propunerilor primite de la asociațiile de municipalități și consilii județene. Liderii coaliției susțin că aceste modificări sunt necesare pentru a evita blocaje la nivel local și pentru a asigura implementarea eficientă a noilor reguli fiscale.

Astfel, ședința de marți de la Palatul Victoria se anunță decisivă pentru forma finală a Pachetului doi de măsuri fiscale, un document crucial pentru echilibrarea bugetului și pentru menținerea angajamentelor României în fața partenerilor europeni.