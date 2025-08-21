Ilie Bolojan, declaratii despre Pilonul II de pensii. „Vom scădea comisioanele pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţeanului”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi că legea privind Pilonul II de pensii „i-a căzut în brațe”, subliniind că aceasta ar fi trebuit adoptată în urmă cu aproape două decenii. El a anunțat că, în două săptămâni, Guvernul va veni cu o nouă propunere legislativă pentru reducerea comisioanelor percepute de administratorii fondurilor de pensii, astfel încât „mai mulți bani să rămână în contul cetățenului”.

Ilie Bolojan: „Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe”

„Pilonul doi de Pensii mi-a căzut în braţe, dacă pot să spun aşa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani, din păcate a fost amânată”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 1.

Premierul a explicat că la începutul lunii septembrie, România va fi evaluată în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un pas care ar aduce „împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici și o poziționare economică mult mai bună”.

„A trebuit să atacăm şi acest subiect şi, practic, lucruri care nu au fost rezolvate au trebuit puse acum pe tapet”, a adăugat șeful Guvernului.

Modificările aduse proiectului

Ilie Bolojan a precizat că Guvernul a transmis Parlamentului un proiect de lege care poate fi dezbătut și îmbunătățit. Obiectivul este ca fondurile private de pensii să fie administrate în siguranță, cu plăți previzibile și eșalonate la momentul pensionării.

„Banii care sunt plătiţi de către fiecare român în contul pensiilor private nu sunt administraţi de Guvern, nu sunt folosiţi de Guvern şi nu îi ia Guvernul României, ca să fim bineînţeleşi, ci sunt administraţi de fonduri de pensii private. Ei vor putea fi achitaţi în siguranţă, predictibil, pe durata vârstei de pensionare”, a explicat premierul.

El a mai arătat că proiectul actual crește pragul de retragere de la 25% la 30% și reduce perioada de eșalonare a plăților de la 10 la 8 ani.

„Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, a spus Bolojan.

Măsuri suplimentare

Premierul a dat asigurări că legea are ca scop protejarea cetățenilor, nu a statului.

„Prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în aşa fel încât mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului”, a anunțat el.

În același timp, Bolojan a avertizat asupra riscului unor retrageri masive de fonduri în situații de criză sau dezinformare: