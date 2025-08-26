Nicușor Dan a avut prima întâlnire cu diplomații români. Președintele a vorbit despre prioritățile pentru țară: „Trebuie să relansăm economia”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți la prima sa întâlnire oficială cu diplomații români, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române. Evenimentul a fost prilejul pentru o prezentare detaliată a priorităților mandatului său atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Șeful statului a arătat că România are nevoie de o reformă a statului urmată de relansarea economiei, dar și de o diplomație adaptată noilor crize internaționale, de la conflictul din Ucraina până la competiția globală pentru resurse și tehnologie.

Un început cu umor

În debutul discursului, șeful statului a ales să destindă atmosfera și a făcut o glumă, menționând că abia așteaptă să discute în mod direct cu diplomații, dar că acest lucru va fi posibil abia după plecarea presei.

„E o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră azi. Sper să avem o discuție directă imediat ce o să fim fără presă”, a spus Nicușor Dan, zâmbind.

Reforma statului și relansarea economiei

Șeful statului a subliniat că prioritățile interne ale României nu pot fi amânate.

„Unde suntem azi? În plan intern statul român necesită o reformă şi imediat după reformă trebuie să relansăm economia şi sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta”, a afirmat Nicușor Dan.

El a insistat asupra faptului că doar o economie consolidată poate susține pe termen lung stabilitatea țării, dar și rolul României pe scena internațională.

Diplomația românească și crizele internaționale

Președintele a atras atenția asupra situației din plan extern, unde provocările sunt numeroase și complexe.

„În plan extern trăim de câţiva ani crize multiple pe care le cunoaştem: războiul din Ucraina, competiţia globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă. Şi faţă de aceste schimbări evident că diplomaţia trebuie să se adapteze şi sunt convins că avem puterea să o facem”, a transmis șeful statului.

Politica externă a României

Nicușor Dan a reiterat ideea că politica externă a României trebuie să rămână predictibilă și coerentă.

„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă şi coerentă şi aici e apartenenţa la Uniunea Europeană, apartenenţa la NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internaţional, ordinea mondială bazată pe reguli şi dialogul şi cooperarea cu partenerii noştri internaţionali. Acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a spus acesta.

El a menționat trei direcții majore pentru diplomație: securitatea, dimensiunea economică și sprijinul pentru românii din afara granițelor.

Securitatea, NATO și sprijinul pentru Ucraina

În privința securității, președintele a accentuat rolul României ca aliat NATO și importanța regiunii Mării Negre.

„Vom continua să fim interesaţi de Marea Neagră şi în sensul ăsta trebuie să folosim formatul Bucureşti 9, ştiţi că vom organiza anul viitor summit-ul Bucureşti 9. Trebuie să investim în apărare şi instrumentul SAFE al Comisiei Europene pentru care deja am trimis propunerile este un mod de a o face. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina şi colaborarea cu partenerii noştri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăşi”, a explicat Nicușor Dan.

Republica Moldova, o prioritate permanentă

Președintele a subliniat că Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești.

„Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susţinem atât eforturile de integrare în Uniune, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova au nevoie, transport, energie, cooperare economică. Şi sunt optimist că cetăţenii Republicii Moldova vor continua în alegerile care vor fi la sfârşitul lunii viitoare direcţia europeană”, a precizat el.

Parteneriatul cu Statele Unite și lupta împotriva războiului hibrid

Președintele a subliniat că relația României cu Statele Unite trebuie consolidată în continuare, în special în ceea ce privește securitatea și cooperarea economică, domeniu unde consideră că există încă potențial nevalorificat. El a amintit că noua strategie națională de apărare, care va fi finalizată în această toamnă, trebuie să includă și componenta legată de războiul hibrid, o provocare în fața căreia România, asemenea partenerilor săi internaționali, este încă în proces de adaptare și învățare.

România și viitorul său economic în UE și OCDE

Președintele a amintit de negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene și de importanța unei strategii clare pentru dezvoltarea României după 2028. Totodată, el a menționat obiectivul aderării la OCDE până în 2026.

„Aderarea României la OCDE, obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026 şi acela va fi momentul de la care economia României va avea după terminarea reformelor necesare care se desfăşoară în momentul ăsta, economia României să înceapă să se relanseze”, a afirmat acesta.

România ca hub de conectivitate între continente

În încheierea discursului, președintele a arătat că România are potențialul de a deveni un punct important de legătură între Europa, Asia și Africa. Pentru a valorifica această poziție strategică, este nevoie însă de o strategie economică clară, elaborată în colaborare cu mediul privat. Nicușor Dan a subliniat că România dispune de un sector privat competitiv, dar lipsa unei direcții unitare face dificilă transformarea acestui avantaj într-o forță regională. El a menționat și importanța unei viziuni dedicate pentru Marea Neagră, care ar trebui să fie parte integrantă a acestei strategii de dezvoltare și conectivitate.