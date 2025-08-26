Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 15:47
de Bianca Dumbrăveanu

Nicușor Dan a avut prima întâlnire cu diplomații români. Președintele a vorbit despre prioritățile pentru țară: „Trebuie să relansăm economia”

Actualitate
Nicușor Dan a avut prima întâlnire cu diplomații români. Președintele a vorbit despre prioritățile pentru țară: „Trebuie să relansăm economia”
5imagini

Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți la prima sa întâlnire oficială cu diplomații români, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române. Evenimentul a fost prilejul pentru o prezentare detaliată a priorităților mandatului său atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Șeful statului a arătat că România are nevoie de o reformă a statului urmată de relansarea economiei, dar și de o diplomație adaptată noilor crize internaționale, de la conflictul din Ucraina până la competiția globală pentru resurse și tehnologie.

Un început cu umor

În debutul discursului, șeful statului a ales să destindă atmosfera și a făcut o glumă, menționând că abia așteaptă să discute în mod direct cu diplomații, dar că acest lucru va fi posibil abia după plecarea presei.

„E o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră azi. Sper să avem o discuție directă imediat ce o să fim fără presă”, a spus Nicușor Dan, zâmbind.

Reforma statului și relansarea economiei

Șeful statului a subliniat că prioritățile interne ale României nu pot fi amânate.

Vezi și:
Nouă tentativă de fraudă online: imaginea lui Nicușor Dan, folosită în scheme de „investiții rapide”. La ce trebuie să fii atent
Gluma făcută de un român lui Nicuşor Dan în timp ce se filma lângă preşedinte. Şeful statului nu a putut decât se amuze. “Mare caracter”

„Unde suntem azi? În plan intern statul român necesită o reformă şi imediat după reformă trebuie să relansăm economia şi sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta”, a afirmat Nicușor Dan.

El a insistat asupra faptului că doar o economie consolidată poate susține pe termen lung stabilitatea țării, dar și rolul României pe scena internațională.

Diplomația românească și crizele internaționale

Președintele a atras atenția asupra situației din plan extern, unde provocările sunt numeroase și complexe.

„În plan extern trăim de câţiva ani crize multiple pe care le cunoaştem: războiul din Ucraina, competiţia globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă. Şi faţă de aceste schimbări evident că diplomaţia trebuie să se adapteze şi sunt convins că avem puterea să o facem”, a transmis șeful statului.

Politica externă a României

Nicușor Dan a reiterat ideea că politica externă a României trebuie să rămână predictibilă și coerentă.

„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă şi coerentă şi aici e apartenenţa la Uniunea Europeană, apartenenţa la NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internaţional, ordinea mondială bazată pe reguli şi dialogul şi cooperarea cu partenerii noştri internaţionali. Acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a spus acesta.

El a menționat trei direcții majore pentru diplomație: securitatea, dimensiunea economică și sprijinul pentru românii din afara granițelor.

Securitatea, NATO și sprijinul pentru Ucraina

În privința securității, președintele a accentuat rolul României ca aliat NATO și importanța regiunii Mării Negre.

„Vom continua să fim interesaţi de Marea Neagră şi în sensul ăsta trebuie să folosim formatul Bucureşti 9, ştiţi că vom organiza anul viitor summit-ul Bucureşti 9. Trebuie să investim în apărare şi instrumentul SAFE al Comisiei Europene pentru care deja am trimis propunerile este un mod de a o face. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina şi colaborarea cu partenerii noştri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăşi”, a explicat Nicușor Dan.

Republica Moldova, o prioritate permanentă

Președintele a subliniat că Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești.

„Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susţinem atât eforturile de integrare în Uniune, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova au nevoie, transport, energie, cooperare economică. Şi sunt optimist că cetăţenii Republicii Moldova vor continua în alegerile care vor fi la sfârşitul lunii viitoare direcţia europeană”, a precizat el.

Parteneriatul cu Statele Unite și lupta împotriva războiului hibrid

Președintele a subliniat că relația României cu Statele Unite trebuie consolidată în continuare, în special în ceea ce privește securitatea și cooperarea economică, domeniu unde consideră că există încă potențial nevalorificat. El a amintit că noua strategie națională de apărare, care va fi finalizată în această toamnă, trebuie să includă și componenta legată de războiul hibrid, o provocare în fața căreia România, asemenea partenerilor săi internaționali, este încă în proces de adaptare și învățare.

România și viitorul său economic în UE și OCDE

Președintele a amintit de negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene și de importanța unei strategii clare pentru dezvoltarea României după 2028. Totodată, el a menționat obiectivul aderării la OCDE până în 2026.

„Aderarea României la OCDE, obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026 şi acela va fi momentul de la care economia României va avea după terminarea reformelor necesare care se desfăşoară în momentul ăsta, economia României să înceapă să se relanseze”, a afirmat acesta.

România ca hub de conectivitate între continente

În încheierea discursului, președintele a arătat că România are potențialul de a deveni un punct important de legătură între Europa, Asia și Africa. Pentru a valorifica această poziție strategică, este nevoie însă de o strategie economică clară, elaborată în colaborare cu mediul privat. Nicușor Dan a subliniat că România dispune de un sector privat competitiv, dar lipsa unei direcții unitare face dificilă transformarea acestui avantaj într-o forță regională. El a menționat și importanța unei viziuni dedicate pentru Marea Neagră, care ar trebui să fie parte integrantă a acestei strategii de dezvoltare și conectivitate.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Coaliția ar renunța la interzicerea cumulului pensie-salariu la stat. Măsura, scoasă din Pachetul doi de reforme fiscale (surse)
Coaliția ar renunța la interzicerea cumulului pensie-salariu la stat. Măsura, scoasă din Pachetul doi de reforme fiscale (surse)
Secretara cu salariu mai mare decât șeful ei. Angajata din Primăria Iași lua 120 de euro pentru fiecare minut al ședințelor din cadrul Serviciilor Publice
Secretara cu salariu mai mare decât șeful ei. Angajata din Primăria Iași lua 120 de euro pentru fiecare minut al ședințelor din cadrul Serviciilor Publice
Coreea de Sud testează polițiști holografici pentru reducerea infracționalității
Coreea de Sud testează polițiști holografici pentru reducerea infracționalității
Bill Gates și Linus Torvalds s-au întâlnit pentru prima dată: Ce înseamnă asta pentru tehnologie, de fapt
Bill Gates și Linus Torvalds s-au întâlnit pentru prima dată: Ce înseamnă asta pentru tehnologie, de fapt
Cum reduci consumul mare de RAM în Opera pe PC folosind Task Managerul intern
Cum reduci consumul mare de RAM în Opera pe PC folosind Task Managerul intern
Ce înseamnă să fii petsitter în România și cum reacționează românii atunci când află despre un asemenea serviciu: „Primele 24 de ore sunt destul de grele”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce înseamnă să fii petsitter în România și cum reacționează românii atunci când află despre un asemenea serviciu: „Primele 24 de ore sunt destul de grele”. EXCLUSIV
Cinema în aer liber revine cu a doua săptămână de proiecții pe Insula Artelor din București: Program, filme și tot ce trebuie să știi
Cinema în aer liber revine cu a doua săptămână de proiecții pe Insula Artelor din București: Program, filme și tot ce trebuie să știi
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Ce se întâmplă când nu-ți echilibrezi roțile? (P)
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!