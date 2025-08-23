Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update

Premierul Ilie Bolojan efectuează sâmbătă o vizită oficială în Republica Moldova, unde are programate întâlniri cu președintele Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean, dar și participări la evenimente publice în raionul Ialoveni. Vizita marchează prima deplasare a lui Bolojan la Chișinău în calitate de prim-ministru.

Programul vizitei lui Ilie Bolojan, în Republica Moldova

Update sâmbătă, 23 august, ora 10:15. Ilie Bolojan a fost primit de premierul Dorin Recean cu Garda de Onoare, la Chişinău. Prim-ministrul României a zâmbit larg la coborârea din maşină, apoi s-a îmbrăţişat cu omologul său, spre surprinderea multora.

Ora 10:45 – Primirea oficială la Chișinău de către premierul moldovean Dorin Recean, urmată de convorbiri bilaterale și declarații comune de presă. Satul Horești, raionul Ialoveni – Participare la Festivalul Tezaur Național 2025, alături de prim-ministrul Dorin Recean. Satul Bardar, raionul Ialoveni – Întâlnire comună cu cetățenii din regiune, organizată la Casa de Cultură.

Ora 16:00 – Întâlnire cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Temele discuțiilor

Potrivit Guvernului, discuțiile cu oficialii moldoveni vor viza principalele proiecte de cooperare bilaterală, inclusiv cele finanțate de România prin fonduri nerambursabile. De asemenea, agenda include subiecte legate de parcursul european al Republicii Moldova.