Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 12:07
de Iulia Kelt

Superiahtul pe bază de hidrogen, pentru o lume mai curată, sustenabilă: Feadship Project 821 finalizează cu succes testele pe mare

Superiahtul pe bază de hidrogen, pentru o lume mai curată, sustenabilă: Feadship Project 821 finalizează cu succes testele pe mare
Primul superiaht pe hidrogen / Foto: Feadship

Feadship Project 821, considerat primul superiaht din lume propulsat cu pile de combustie pe bază de hidrogen, a finalizat cu succes primele teste pe mare în Marea Nordului, totul fiind un real succes, de altfel.

Conceptul revoluționar folosește hidrogen verde pentru a alimenta toate facilitățile de la bord fără emisii, producând doar electricitate și apă ca subproduse.

Inovație tehnologică și provocări de construcție pentru noul superiaht pe hidrogen

Superiahtul, proiectat de RWD, măsoară 118,8 metri și are un volum intern de 7.247 GT, fiind cea mai mare construcție realizată de Feadship și cel mai mare superiaht lansat vreodată în Olanda.

Construcția a început în 2019, iar una dintre provocările majore a fost depozitarea în siguranță a hidrogenului lichid comprimat la -253°C, scrie publicația YachtBuyer.com.

Soluția inginerilor a constat într-un rezervor criogenic cu pereți dubli, adaptat greutății reduse și volumului mai mare al hidrogenului comparativ cu combustibilii tradiționali.

Implementarea rezervoarelor criogenice și a celor 16 pile de combustie compacte a adăugat 4 metri la lungimea iahtului.

Performanță și sustenabilitate pentru o lume mai bună, poate mai curată

Deși autonomia pe distanțe lungi este limitată, ceea ce ar putea să fie considerat un inconvenient, tehnologia pilelor de combustie reduce semnificativ emisiile de carbon prin alimentarea consumului de energie al hotelului de la bord.

Iahtul cu pricina poate naviga fără emisii pentru perioade scurte sau poate funcționa silențios la ancoră timp de până la o săptămână, datorită unei capacități de stocare a energiei de 543 kWh. Sistemele de recuperare a căldurii reziduale și aerul condiționat inteligent contribuie la o funcționare eficientă și, mai ales, de durată.

Propulsia este asigurată de două poduri ABB Azipod DO 1100, generatoare MTU de 900 kW și 2.500 kW, precum și 16 generatoare PowerCell H2 de câte 185 kW fiecare, oferind o autonomie de 6.500 de mile nautice la 14 noduri.

Feadship Project 821 va ocupa poziția #28 în clasamentul YachtBuyer YB100, între iahturile GOLDEN ODYSSEY de la Lurssen și RENAISSANCE de la Freire Shipyard.

Feadship Project 821 reprezintă, dacă mai era nevoie să menționăm, un pas important spre viitorul navigației de lux sustenabile, demonstrând că hidrogenul verde poate fi utilizat eficient pentru a alimenta facilități complexe și a reduce amprenta de carbon a superiahturilor.

