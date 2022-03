Unde își mută iahturile toți miliardarii ruși din cauza sancțiunilor primite de Rusia

Superiahturile deținute de miliardarii ruși care au legături cu președintele Vladimir Putin sunt în mișcare, în timp ce Statele Unite și aliații lor pregătesc noi sancțiuni asupra proprietăților acestora, în urma invaziei din Ucraina. Datele analizate arată că cel puțin patru iahturi masive deținute de lideri de afaceri ruși se îndreaptă spre Muntenegru și Maldive de când a fost anunțată o gamă largă de sancțiuni în ultimele zile de către lideri din întreaga lume, inclusiv de către Trezoreria americană care vizează banca centrală a Rusiei. Maldivele nu au un tratat de extrădare cu SUA, potrivit Nomad Capitalist.

Oligarhii ruși își mută superiahturile de frica sancțiunilor

Unii dintre cei mai bogați din Rusia își mută superiahturile, potențial în speranța că pot evita ca aceste obiecte să fie confiscate. Unul dintre cele mai mari iahturi din lume a fost confiscat miercuri de autoritățile germane.

Acesta este unul dintre primele superiahturi confiscate în contextul în care Europa și SUA iau măsuri drastice împotriva miliardarilor ruși. Este vorbva de Alisher Usmanov, oligarhul rus care se confruntă cu sancțiuni în urma invaziei din Ucraina, al cărui iaht de 156 de metri, Dilbar, este evaluat la 600 de milioane de dolari.

Proprietățile directorilor ruși vizați vor fi probabil afectate din nou, deoarece administrația Biden a anunțat recent crearea unui grup operativ care va viza bunurile lor profitabile, inclusiv iahturi și vile.

Franța întocmește o listă cu proprietățile deținute de oligarhii ruși, inclusiv mașini și iahturi, care ar putea fi confiscate în cadrul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.

„Săptămâna viitoare, vom lansa un grup operativ multilateral transatlantic pentru a identifica, vâna și îngheța activele companiilor și oligarhilor ruși sancționați – iahturile lor, vilele lor și orice alte câștiguri ilicite pe care le putem găsi și îngheța în conformitate cu legea”, se arată într-un tweet recent al Casei Albe, preluat de CNBC.

Miliardarul Alekperov își duce iahtul în Muntenegru

Vagit Alekperov, care este președintele companiei ruse Lukoil, cu sediul în Rusia, își duce iahtul în Muntenegru, potrivit Marine Traffic. Se așteaptă ca acesta să ajungă acolo în zilele următoare din Barcelona, Spania.

Superiahtul lui Alekperov este cunoscut sub numele de Galactica Super Nova și, potrivit Superyacht Fan, care urmărește intrările și ieșirile acestor tipuri de nave, dispune de „o piscină cu fundul de sticlă de 6 metri cu o cascadă. Și un heliport touch-and-go, un lift și un mare club de plajă”. Alekperov are o avere netă de puțin sub 25 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Superiahturile deținute de miliardarii ruși se apropie de Maldive

Insulele Maldive au fost, de-a lungul anilor, un punct de atracție pentru turiștii din Rusia. Ministrul turismului din Maldive a declarat că invazia Rusiei va avea un impact major asupra sectorului său turistic. Superiahtul miliardarului Oleg Deripaska, cunoscut sub numele de Clio, a părăsit Sri Lanka în urmă cu aproape două săptămâni.

Este așteptat să ajungă în Maldive în scurt timp, potrivit Marine Traffic. Deripaska și companiile asociate cu el au fost sancționate în 2018 de către Statele Unite. El a fost unul dintre puținii miliardari cu sediul în Rusia care s-au pronunțat împotriva conflictului din Ucraina.

„Pacea este prioritatea. Negocierile trebuie să înceapă cât mai curând posibil.”, a scris duminică pe Twitter Deripaska, care are o avere netă estimată la aproximativ 4 miliarde de dolari.

„Este băiatul de afiș pentru lăcomie și oligarhie”

Între timp, propriul superiaht al lui Putin a părăsit Hamburg la începutul acestei luni, înainte de a termina reparațiile, potrivit presei germane. Deși președintele rus nu a spus că a făcut-o pentru că nu a vrut ca această ambarcațiune de 100 de milioane de dolari să fie confiscată după ce a invadat o țară vecină, pare destul de clar că acesta este motivul pentru care nava a plecat în grabă. Sau, așa cum a scris Bernie Sanders pe Twitter:

„Putin, un multimiliardar, este băiatul de afiș pentru lăcomie și oligarhie. Poate că, înainte de a porni un război care ar putea ucide mii de oameni și ar putea deplasa milioane de oameni, ar putea să se preocupe mai mult de oamenii din Ucraina și Rusia și mai puțin de prețiosul său super-yacht.”

Imensa navă, care are propria piscină în interior, a fost ținta grupului de hackeri Anonymous, care i-a schimbat indicativul maritim în „FCKPTN”. Alte patru iahturi legate de elitele rusești au călătorit și ele spre apele neutre în ultimele zile.

Un alt superiaht, Titanul, deținut de Alexander Abramov, co-fondator al producătorului de oțel Evraz, a sosit pe 28 februarie tot în insulele Maldive.