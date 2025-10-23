„SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia”. Moscova explodează după sancțiunile lui Trump pentru Lukoil și Rosneft

Moscova a reacționat vehement după ce administrația Trump a anunțat sancțiuni împotriva giganților energetici ruși Lukoil și Rosneft, la doar o zi de la anularea unei posibile întrevederi Trump–Putin. Mesajul cel mai dur a venit de la Dmitri Medvedev, fost președinte și premier al Rusiei, care a afirmat că Statele Unite ar fi „pe picior de război” cu Moscova și l-a ironizat pe liderul de la Casa Albă drept „pacificator vorbăreț”. În același timp, Ministerul rus de Externe a adoptat un ton mai temperat, numind sancțiunile „contraproductive” pentru eforturile de pace.

Ce conțin sancțiunile și cum s-a ajuns aici

Pachetul american vizează direct Rosneft și Lukoil, alături de zeci de subsidiare, cu scopul de a reteză finanțarea mașinii de război a Kremlinului. Anunțul a venit după ce Donald Trump a explicat că a „simțit că a venit timpul” pentru sancțiuni și că a anulat întâlnirea planificată deoarece „nu părea” că negocierile ar duce „unde trebuie”. Liderul american a lăsat totuși deschisă posibilitatea unei întrevederi viitoare și a sugerat că sancțiunile ar putea fi ridicate dacă Moscova ar face pași concreți către un acord.

Miza economică este considerabilă: Rosneft, companie controlată de stat, și Lukoil, jucător privat, reprezintă o parte majoră a exporturilor de țiței ale Rusiei. Impactul efectiv al noilor restricții va depinde de aplicare și de eventuala extindere către sancțiuni secundare asupra băncilor, rafinăriilor sau traderilor din țări terțe care lucrează cu cele două companii. Fără astfel de măsuri, spun analiștii, companiile ar putea încerca să redirecționeze fluxurile prin rețele opace.

Ecouri la Moscova, reacții la Bruxelles și ce urmează

În Rusia, tirada lui Medvedev a dominat titlurile, însă diplomația a transmis că „obiectivele în Ucraina rămân neschimbate” și că „rădăcinile conflictului” trebuie abordate. Tonul dublu – vehemență politică și calcul rece diplomatic – sugerează că Kremlinul încearcă să descurajeze presiunea externă, menținând în același timp canale de mesaj pentru eventuale negocieri.

În Europa, mișcarea Washingtonului a coincis cu un nou pachet de sancțiuni al UE: renunțarea treptată la importurile de GNL rusesc până în ianuarie 2027, listări suplimentare pe lanțurile de eludare din Asia și restricții asupra „flotei fantomă” de petroliere. Bruxellesul introduce și limitări de călătorie pentru diplomații ruși, semnalând o coordonare transatlantică mai fermă pe dimensiunea energetică și financiară a presiunii.

Pentru Casa Albă, pariul este că sancțiunile cresc costul războiului suficient cât să stimuleze discuții reale. Pentru Moscova, obiectivul este să arate reziliență și să fractureze frontul occidental. În lipsa unui calendar credibil de negocieri, următoarele săptămâni vor arăta dacă pârghia economică devine suficientă pentru a mișca și planul politic.