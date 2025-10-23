După anularea întrevederii Trump–Putin, SUA lovește în Lukoil și Rosneft

Administrația Trump a anunțat miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari doi producători de petrol ai Rusiei, Lukoil și Rosneft, la scurt timp după ce președintele a confirmat că a anulat o întâlnire cu Vladimir Putin. Măsura vine la pachet cu un apel către Moscova pentru o „încetare imediată a focului” în războiul din Ucraina și marchează cel mai dur pas economic anunțat de Washington în ultimele săptămâni.

Președintele a spus că „a simțit că a venit timpul” pentru sancțiuni și că a „așteptat mult” înainte de a le impune, adăugând totuși că speră să nu rămână în vigoare „pentru mult timp” dacă războiul se încheie, informează CNN. În Oval Office, Trump a explicat anularea întrevederii cu Putin prin faptul că discuțiile „nu păreau să ducă acolo unde trebuie”.

Ce conțin sancțiunile și care e ținta

Pachetul anunțat vizează Rosneft, Lukoil și aproape trei zeci de subsidiare, cu scopul declarat de a reduce fluxurile financiare care alimentează mașina de război a Kremlinului. Departamentul Trezoreriei a semnalat că „este timpul să se oprească uciderea” și că urmărește un armistițiu imediat, încurajând aliații să se alăture. Impactul concret va depinde însă de implementare și, mai ales, de eventuale sancțiuni secundare asupra băncilor, rafinăriilor și traderilor din state terțe care lucrează cu giganții ruși din energie.

Potrivit experților, amenințarea cu sancțiuni secundare face diferența între un gest simbolic și o schimbare reală de comportament pe piața globală a energiei. În ianuarie, Washingtonul a sancționat alți actori petrolieri ruși, evitând la acel moment Lukoil și Rosneft din cauza sensibilității pieței și a riscului de efecte colaterale asupra prețului combustibililor.

Ecouri internaționale și următorii pași

Mișcarea SUA vine în paralel cu presiuni sporite din partea aliaților. Regatul Unit a vizat, la rândul său, Lukoil și Rosneft, iar Uniunea Europeană a adoptat un nou pachet care include interdicția importurilor de GNL rusesc. La Washington sunt așteptate discuții cu trimisul UE pentru sancțiuni, semn că se caută un front comun transatlantic în zona energetică.

Kievul a salutat decizia, subliniind că pacea „este posibilă doar prin forță și presiune” asupra agresorului. Pe de altă parte, Casa Albă își păstrează marja diplomatică: Trump a spus că întrevederea cu Putin poate avea loc „în viitor”, dacă vor exista premise reale pentru progres. Rămâne de văzut dacă noul pachet va fi urmat de măsuri suplimentare — inclusiv sancțiuni secundare — și dacă actorii-cheie de pe piața petrolului vor ajusta rapid fluxurile pentru a evita penalitățile.

Deocamdată, semnalul politic este clar: după pasul înapoi pe linia dialogului direct, Washingtonul mută presiunea pe palierul economic, încercând să îmbine mesajul „încetare a focului acum” cu pârghii care să coste efectiv Moscova.