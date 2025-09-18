„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale

În ultimii ani, comunitatea științifică din Statele Unite s-a confruntat cu o creștere alarmantă a presiunilor politice și sociale.

Reduceri drastice ale finanțării cercetării, desființarea unor agenții și programe federale și ignorarea dovezilor științifice în domenii esențiale, de la vaccinuri la poluarea aerului și combustibilii fosili, au marcat această perioadă.

Pediatrul și specialistul în vaccinuri Peter Hotez și climatologul Michael Mann explorează aceste fenomene în cartea Science under Siege, analizând atât atacurile la adresa cercetătorilor, cât și mecanismele prin care acestea sunt propagate în spațiul public, scrie revista Nature.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cum au ajuns oamenii de știință în vizorul social

Atât Hotez, cât și Mann au fost ținta atacurilor personale din cauza muncii lor. Mann, renumit pentru celebra reprezentare „hockey stick” a creșterii temperaturilor globale, a fost ținta unor campanii publice de discreditare și a primit amenințări directe.

Hotez, implicat în promovarea vaccinurilor în timpul pandemiei de COVID-19, a fost nevoit să angajeze agenți de pază pentru a-și proteja siguranța.

Ceea ce demonstrează că oamenii de știință, fie că vorbim despre climatologi sau specialiști în sănătate publică se confruntă cu tactici similare de intimidare și manipulare a informației.

Cinci forțe care pun știința în pericol

Mann și Hotez identifică cinci factori principali care amenință știința: plutocrați, state petroliere, profesioniști care promovează idei contrare științei pentru profit, propagandiști și mass-media.

Acești actori răspândesc dezinformare, subminează deciziile bazate pe dovezi și pun în pericol sănătatea publică.

În plus, aceleași strategii de manipulare au fost folosite atât pentru a minimaliza schimbările climatice, cât și pentru a răspândi informații false despre COVID-19, demonstrând o continuitate a tacticilor de subminare a științei.

Deși cartea oferă o analiză detaliată a amenințărilor și a modului în care acestea acționează, rămâne mai puțin specifică în privința soluțiilor concrete.

Rămân întrebări esențiale: cum pot oamenii de știință să răspundă atacurilor? Care sunt cele mai eficiente metode de a combate dezinformarea? Cum pot instituțiile și comunitățile să sprijine cercetătorii care iau atitudine?

Ce putem face pentru a proteja știința

Nu există o soluție simplă. Cele cinci entități atât de puternice și bine finanțate, nu pot fi înfruntate de cercetători singuri.

Totuși, există exemple de succes: politici controversate au fost revocate și decizii greșite au fost corectate, demonstrând că știința poate prevala în fața obstacolelor.

Pentru ca informațiile bazate pe dovezi să ajungă la public și să influențeze deciziile politice, sunt necesare tactici noi și vocile proaspete care să ghideze comunitatea științifică prin atacurile asupra adevărului și cunoștințelor.

Cartea lui Hotez și Mann oferă un cadru solid pentru a înțelege forțele care amenință știința și pentru a evalua provocările viitoare.

Protejarea cercetătorilor și susținerea științei rămân vitale, mai ales într-o perioadă în care dezinformarea și interesele politice încearcă să submineze adevărul științific.