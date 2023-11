Cine a fost primul om de știință din lume: Nu e Platon sau Pitagora, n-o să-ți vină să crezi

Primul om de știință din lume nu a fost nici Platon, nici Pitagora. Cu atât mai puțin Aristotel.

Primul om de știință din lume a murit cu mai puțin de 160 de ani în urmă

Când te gândești la „primul om de știință din lume”, probabil presupui că va fi un nume mare precum Platon sau Pitagora. Probabil că nu te aștepți să fie un tip pe nume William Whewell care a murit cu mai puțin de 160 de ani în urmă.

Dar iată. Pentru că, din punct de vedere tehnic, să fii „om de știință” nu era un lucru înainte ca Whewell să inventeze termenul, la începutul anilor 1830. Desigur, au existat oameni înainte de asta care au avut contribuții în știință – au existat chimiști, botaniști, de exemplu – dar niciun termen general care să descrie practica în ansamblu.

De fapt, devenea o problemă: „Tendința științelor a fost de multă vreme o tendință crescândă de separare și dezmembrare”, a scris un cititor al cărții On the Connexion of the Physical Sciences, de Mary Somerville, în martie 1834.

„Matematicianul se îndepărtează de chimist; chimistul de naturalist”, s-a plâns el. „Matematicianul, lăsat singur, se împarte într-un matematician pur și un matematician mixt; chimistul este poate un chimist de electro-chimie; dacă da, el lasă analiza chimică comună altora… Și astfel știința, chiar și simpla știință fizică, pierde orice urme de unitate”.

Dezbateri aprinse

Astfel, s-a dezbătut problema despre denumirea unui om de știință și ce îl definește. Pentru o vreme, a părut că „savant” s-ar putea dovedi mai popular, dar în cele din urmă s-a renunțat la termen, pe motiv că este prea franțuzesc. Mulți au preferat termeni mai vechi precum „naturalist” sau „filozof”. Ideea generală era că savanții vremurilor respective nu se puneau de acord la un termen anume.

În cele din urmă, „om de știință” a câștigat ca fiind singura opțiune în regulă. Dar a durat mult mai mult decât te-ai aștepta, până să fie acceptat. Abia după cel de-al Doilea Război Mondial, acest „om de știință” a devenit termenul britanic acceptat pentru o persoană care a urmat cercetări științifice”.

Să fim realiști: poate Whewell a fost un om de știință și poate că el a fost cel care a inventat cuvântul, așa cum spune istoria – dar a fost departe de primul om de știință real, așa cum înțelegem termenul astăzi.

