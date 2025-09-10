Stephen King și-a dezvăluit topul celor mai bune 10 filme din toate timpurile

Maestrul literaturii horror, Stephen King, a făcut public un clasament personal al celor mai bune filme pe care le consideră esențiale în istoria cinematografiei. Lista, publicată pe rețelele sociale, nu include nicio adaptare după propriile sale opere, dar reunește producții clasice, regizori de renume și titluri care au marcat cultura pop și istoria Hollywoodului.

De la filme noir și drame romantice până la blockbustere care au schimbat regulile industriei, selecția lui King dezvăluie nu doar gusturile sale cinematografice, ci și influențele culturale care i-au modelat propria carieră de scriitor.

Filme clasice și regizori de legendă

Lista începe cu Sorcerer (1977), filmul regizat de William Friedkin. La momentul lansării a fost un eșec de box office, eclipsat de succesul fulminant al lui Star Wars. În timp însă, Sorcerer a fost reevaluat și considerat o capodoperă subestimată, lucru cu care King pare să fie de acord.

Printre opțiuni se regăsește și Nașul: Partea a II-a (1974), regizat de Francis Ford Coppola, film multiplu premiat cu Oscar și considerat unul dintre cele mai bune continuări din istorie. Tot din aceeași perioadă, King a ales The Getaway (1972), cu Steve McQueen și Ali MacGraw, o poveste de tip Bonnie și Clyde, care combină acțiunea cu drama de cuplu.

De asemenea, clasicul Casablanca (1942), cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, nu putea lipsi dintr-un asemenea top. Filmul rămâne unul dintre cele mai citate și mai emoționante lungmetraje realizate vreodată, plasat pe fundalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Alte titluri de referință incluse de King sunt Comoara din Sierra Madre (1948), regizat de John Huston, și Double Indemnity (1944), capodopera filmului noir semnată de Billy Wilder.

Blockbustere și filme care au schimbat genuri

Selecția lui Stephen King nu se limitează doar la filme de autor sau drame clasice. El a inclus și producții care au definit noi standarde în cinematografie. Jaws (1975), regizat de Steven Spielberg, este recunoscut ca primul blockbuster de vară și un film care a transformat definitiv relația Hollywoodului cu publicul. Tot Spielberg apare în listă și cu Close Encounters of the Third Kind (1977), o dramă SF despre întâlniri extraterestre, care a fascinat generații întregi.

Martin Scorsese este prezent cu Mean Streets (1973), filmul care a marcat începutul colaborării sale cu Robert De Niro și care a pus bazele stilului realist și visceral pentru care regizorul a devenit celebru.

Într-o notă surprinzătoare, King a inclus și comedia romantică Groundhog Day (1993), cu Bill Murray și Andie MacDowell. Pelicula a devenit una dintre cele mai iubite povești despre bucla temporală și a inspirat numeroase filme ulterioare pe aceeași temă, de la Palm Springs la Happy Death Day. Alegerea arată deschiderea autorului către genuri variate, chiar și unele aflate în afara zonei sale clasice de horror și suspans.

Ce lipsește din clasamentul lui King

Un detaliu important al listei este excluderea propriilor adaptări cinematografice, deși unele dintre ele sunt considerate capodopere. King a menționat că titluri precum Stand By Me, Misery, The Shawshank Redemption și The Green Mile ocupă un loc special pentru el, dar nu și-au găsit locul în acest clasament. În mod previzibil, The Shining, filmul lui Stanley Kubrick bazat pe romanul său, lipsește complet, având în vedere criticile dure pe care King le-a adus adaptării de-a lungul timpului.

Interesant este și faptul că mai mult de jumătate din filmele alese au la bază romane sau povestiri: Sorcerer, Nașul II, The Getaway, Comoara din Sierra Madre, Jaws și Double Indemnity. Această observație relevă afinitatea scriitorului pentru poveștile care își găsesc o a doua viață pe marele ecran, confirmând legătura profundă dintre literatură și cinematografie.

Lista lui Stephen King nu doar reflectă gusturile unui cinefil pasionat, ci oferă și o privire asupra moștenirii culturale care i-a influențat imaginația. De la realismul brutal al lui Scorsese până la magia lui Spielberg, trecând prin romantismul clasic din Casablanca, selecția reunește filme care au rezistat testului timpului și continuă să inspire generații.