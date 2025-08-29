Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 14:25
de Ozana Mazilu

Stephen King critică dur politicile lui Donald Trump: „Nu e nicio glumă, America se transformă într-un stat fascist"
Un mesaj tranșant care avertizează asupra pericolului din SUA și nu numai

Celebrul scriitor Stephen King, cunoscut pentru romanele sale de groază care au inspirat generații întregi și numeroase adaptări cinematografice, a întrerupt seria sa de recenzii de filme pentru a lansa un mesaj cu puternică încărcătură politică. Pe platforma X (fostul Twitter), autorul a publicat o postare prin care acuză direct administrația condusă de Donald Trump că ar conduce Statele Unite spre un regim autoritar. Declarațiile sale au atras atenția nu doar datorită notorietății sale, ci și pentru că vin într-un moment tensionat, marcat de decizii controversate și afirmații provocatoare ale președintelui.

Stephen King a declarat că situația politică din Statele Unite nu mai poate fi tratată cu ironie sau glume, așa cum s-a întâmplat adesea în trecut, atunci când discursurile lui Trump erau privite cu amuzament sau ridiculizate. „Putem face glume despre Trump, dar nu e nicio glumă”, a scris King. „El și acoliții săi, ajutați de Curtea Supremă, transformă America într-un stat fascist, autoritar. Republicanii trebuie să înceteze să pună partidul înaintea țării și să recunoască pericolul.”

Afirmația lui King reflectă o teamă tot mai des întâlnită în rândul criticilor lui Trump, și anume că echilibrul democratic american ar fi pus în pericol de concentrarea puterii la vârful administrației. Scriitorul nu este la prima intervenție de acest fel: de-a lungul anilor, el a folosit constant rețelele sociale pentru a-și exprima opoziția față de liderul republican, însă de această dată tonul este mai grav ca oricând.

Reacția lui Trump și contextul declarațiilor

Mesajul lui King vine la scurt timp după ce Donald Trump a stârnit un nou val de controverse în cadrul unei ședințe de cabinet. Președintele a făcut atunci o declarație despre dictatori, încercând să minimizeze criticile legate de stilul său de guvernare. „Se spune că sunt un dictator, dar eu opresc criminalitatea. Mulți oameni spun că, dacă asta înseamnă dictator, atunci preferă un dictator. Dar nu sunt un dictator, pur și simplu știu cum să opresc criminalitatea”, a afirmat Trump.

Replica sa a alimentat îngrijorările celor care văd în acțiunile sale o încercare de a normaliza ideea unui conducător autoritar. În plus, recent, Trump a fost criticat pentru decizia de a desfășura Garda Națională în Washington D.C., punând-o sub control federal, ca parte a unei așa-zise campanii de combatere a criminalității. Planurile sale de a extinde această măsură și către orașe mari precum Chicago și New York au provocat proteste și dezbateri intense la nivel politic și social.

Polarizarea politică și rolul vocilor culturale

Intervenția lui Stephen King nu este doar un act de revoltă personală, ci și un exemplu al modului în care figuri culturale de prestigiu aleg să se implice în discursul public. În contextul polarizării tot mai adânci din Statele Unite, mesajele venite din partea unor artiști, scriitori sau actori au puterea de a mobiliza segmente importante ale populației și de a menține atenția asupra unor teme esențiale pentru democrație.

De asemenea, reacția lui King reflectă un sentiment general de alarmă față de direcția în care se îndreaptă politica americană. Dacă pentru o parte a publicului declarațiile lui Trump par dovada unui lider puternic și hotărât, pentru alții ele confirmă pericolul alunecării către un regim în care instituțiile tradiționale sunt subordonate unei singure voințe.

Astfel, vocea lui Stephen King devine mai mult decât o opinie izolată: ea se alătură unui cor de critici, comentatori și analiști care avertizează că gluma despre dictatură nu mai poate fi tratată ca o simplă exagerare. Mesajul său rezonează în special pentru că vine din partea unui scriitor care și-a construit întreaga carieră explorând fricile colective și confruntarea cu răul ascuns în societate. De această dată, însă, el nu vorbește despre monștri fictivi, ci despre realități politice care ar putea modela viitorul unei națiuni întregi.

