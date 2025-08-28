Stația Spațială Internațională va testa o nouă metodă de menținere pe orbită, după 26 de ani de funcționare

NASA și SpaceX pregătesc o demonstrație tehnologică inedită: un nou sistem de „reboost” menit să stabilizeze orbita Stației Spațiale Internaționale, care se apropie de finalul duratei sale de viață.

Deși mulți își imaginează că Stația Spațială Internațională (ISS) ar putea pluti pe orbită la nesfârșit, asemenea Lunii, realitatea este alta: fără corecții regulate de altitudine, laboratorul orbital ar fi atras treptat spre Pământ, din cauza frecării cu straturile rarefiate ale atmosferei.

NASA explică faptul că atmosfera nu se termină brusc la câțiva kilometri altitudine, ci continuă să devină tot mai subțire chiar și la nivelul unde se află ISS, la aproximativ 400 km de sol. Acolo există încă suficient aer pentru a încetini treptat stația, motiv pentru care sunt necesare manevre de corecție a traiectoriei.

Dragon va testa un nou „boost kit” în toamna lui 2025

Până acum, aceste ajustări de orbită erau realizate fie cu propulsoarele proprii ale stației, destul de limitate, fie prin utilizarea navelor andocate, precum Progress (Rusia) sau Dragon (SpaceX).

Noutatea este că, începând din septembrie 2025, NASA va încerca o soluție tehnică diferită, livrată pe 24 august prin cea de-a 33-a misiune de aprovizionare SpaceX.

În cala navei Dragon a fost transportat un nou sistem de propulsie autonom, care utilizează două motoare Draco și un rezervor separat de combustibil.

Acest „boost kit” va fi folosit pentru o serie de manevre programate pe parcursul toamnei, cu scopul de a testa o metodă alternativă și mai eficientă de a menține ISS la altitudinea optimă.

Dragon va rămâne andocat până în decembrie, când va reveni pe Pământ cu echipamente și rezultate științifice.

Se fac pregătiri pentru retragerea Stației Spațiale Internaționale în 2030

Stația Spațială Internațională, ale cărei prime module au fost lansate în 1998, se apropie de sfârșitul vieții operaționale.

Deși numeroase componente, precum panourile solare, sistemele de comunicații sau echipamentele de suport vital, pot fi înlocuite ori reparate, structura principală a stației (modulele presurizate și scheletul de susținere) nu poate fi reînnoită.

Din acest motiv, ISS va fi retrasă din uz în 2030, depășindu-și cu doi ani durata de viață proiectată inițial.

Pentru moment, SpaceX are o misiune dublă: să contribuie la menținerea ISS pe orbită și, în același timp, să pregătească vehiculul special care o va ghida, în siguranță, înapoi spre atmosfera terestră la finalul programului. Scopul este de a evita o reintrare necontrolată, care ar putea pune în pericol zone populate.

Noua demonstrație de „reboost” reprezintă astfel nu doar un exercițiu tehnologic, ci și o etapă esențială în planul pe termen lung de gestionare a sfârșitului celei mai mari platforme științifice orbitale create vreodată de omenire.