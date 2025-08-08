Ultima ora
Elon Musk are, din nou, planuri grandioase. SpaceX va construi o conductă de apă către Starbase, dar există un mare semn de întrebare
08 aug. 2025
Iulia Kelt

SpaceX va construi o conductă de apă care va lega Brownsville, Texas, de noul oraș Starbase, înlocuind livrările zilnice cu cisterne pentru angajați și locuitorii din zonă.

Proiectul va schimba infrastructura locală, însă conectarea altor gospodării la noua rețea va depinde exclusiv de companie și de condițiile impuse de aceasta.

Potrivit directorului operațional al Brownsville Public Utilities Board (BPUB), Mark Dombroski, contractul cu SpaceX a fost aprobat pe 2 iunie 2025.

În baza unui acord de dezvoltare special, compania va finanța și construi conducta până la un punct de măsurare din limitele orașului Brownsville, de unde va transporta apa către Starbase. Proiectul va înlocui actualul sistem de aprovizionare cu apă transportată cu camioanele, limitat la 60.000 de galoane pe zi, informează TechCrunch.

Dispute privind alimentarea gospodăriilor din afara SpaceX

Situația a devenit tensionată în iulie, când aproape 40 de proprietăți aflate între Brownsville și Boca Chica au fost deconectate de la serviciul de apă oferit anterior, „cu titlu de curtoazie”, de comitatul Cameron.

Autoritățile locale susțin acum că Starbase este responsabil pentru alimentarea acestor locuințe, însă administrația orașului a transmis că nu are nici competența legală, nici capacitatea operațională de a furniza apă rezidenților din afara SpaceX.

În paralel, compania a propus unor gospodării neafiliate SpaceX un „acord necondiționat și perpetuu” prin care ar primi acces la apă și canalizare în schimbul acceptului de a părăsi zona ori de câte ori au loc lansări, teste sau alte activități operaționale.

Documentul prevede că SpaceX nu are obligația de a furniza apă, nu garantează calitatea sau volumul acesteia și interzice acțiuni legale sau solicitări de despăgubiri din partea locatarilor.

Un oraș nou, dar fără utilități publice proprii

Starbase, încorporat oficial în mai 2025, este administrat de directori SpaceX și include baza de lansare din sudul Texasului.

Înainte de votul de înființare, compania a dezvoltat deja un sistem propriu de apă potabilă, cu un rezervor de stocare de 500.000 de galoane și echipamente specifice. În prezent, acesta deservește 239 de racorduri rezidențiale, dar funcționează ca un sistem privat, nu ca o rețea publică.

Conform legislației din Texas, SpaceX nu deține un „Certificate of Convenience and Necessity” (CCN), autorizația care obligă furnizorii să servească terți.

Așadar, noua conductă va asigura necesarul de apă pentru angajați și familiile acestora, fără a crea un drept public de conectare pentru restul comunității.

