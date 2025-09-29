Stagiu militar voluntar în România, din 2026. Pentru 4 luni de pregătire, tinerii vor fi plătiți de stat cu 27.000 de lei. Și femeile se pot înscrie

România se pregătește pentru o schimbare majoră în ceea ce privește pregătirea populației pentru apărare. Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat proiectul de lege care introduce, în premieră, stagiul militar voluntar. Acesta nu este obligatoriu, dar oferă posibilitatea tinerilor să participe la un program intensiv de patru luni, la finalul căruia vor rămâne în rezerva Armatei Române.

Cine poate participa la stagiul militar voluntar

Inițiativa, avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, vine pe fondul îmbătrânirii efectivelor militare și al deficitului de personal din armată.

Programul se adresează cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani. Condițiile de participare sunt clare: candidații trebuie să aibă domiciliul stabil în România, să nu aibă condamnări penale și să fie apți atât fizic, cât și psihologic.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, acest stagiu nu se aplică unei categorii restrânse, ci tuturor tinerilor care îndeplinesc criteriile și doresc să se alăture.

Ce presupune pregătirea de 4 luni

Pe durata celor patru luni, participanții vor beneficia de solda lunară a unui militar activ, precum și de cazare și masă în unitățile militare unde vor desfășura instruirea. Tinerii vor învăța să utilizeze armele, să se organizeze în situații de pericol și să respecte regulile stricte ale disciplinei militare.

După finalizarea stagiului, cei care rezistă vor rămâne automat în rezerva armatei, ceea ce le va permite să fie mobilizați în caz de nevoie.

Câți bani primesc participanții

Una dintre principalele atracții ale programului este pachetul financiar. La finalul celor patru luni, fiecare voluntar va primi echivalentul a trei salarii medii brute, ceea ce înseamnă aproximativ 27.000 de lei.

În plus, autoritățile au în vedere introducerea unei indemnizații suplimentare după terminarea stagiului. Scopul este atragerea a 10.000 de tineri, dintre care jumătate ar putea rămâne definitiv în structurile armatei.

Ce se întâmplă cu cei care au deja un loc de muncă

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că se lucrează la modificări legislative care să le ofere voluntarilor un concediu special de patru luni pentru a putea participa la pregătire, fără a-și pierde locul de muncă.

„Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi. (…) O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult”, a declarat Moșteanu.

Când intră în vigoare noul program

Serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în România în 2007, iar în prezent rezerva armatei este considerată îmbătrânită. Introducerea stagiului voluntar urmărește să aducă forțe proaspete, să reducă media de vârstă a personalului și să ofere posibilitatea celor interesați să devină militari profesioniști.

„În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a mai subliniat ministrul Apărării.

Conform planului, legea ar urma să fie adoptată în ședința de guvern programată pentru această săptămână. Ministerul Apărării vrea să finalizeze toate detaliile până la sfârșitul anului, astfel încât programul să fie funcțional din 2026.