Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”

Când evenimentele de securitate națională devin subiect de dezbatere publică, tonul și transparența oficială contează. Un incident petrecut la graniță a reaprins disputa asupra modului în care autoritățile gestionează astfel de situații, iar reacțiile publice au subliniat nevoia de claritate în comunicare și proceduri. Fostul președinte Traian Băsescu a intervenit ferm în această dezbatere, criticând explicațiile date de reprezentanții Ministerului Apărării.

Critica lui Traian Băsescu la adresa ministrului Apărării

Traian Băsescu a reacționat după ce MApN a justificat neintervenția armatelor în cazul unei drone care a traversat spațiul aerian al României aproape o oră, invocând „riscuri colaterale”. Într-o declarație dură, fostul președinte a spus:

„Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată»”, exprimându-și astfel nemulțumirea față de justificările folosite public.

Băsescu a susținut că modul de reacție al Armatei Române „nu face decât să pună sub semnul întrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”. Mesajul său a fost transmis luni, 15 septembrie, și a urmărit atât latura practică, cât și pe cea simbolică a reacției instituțiilor de apărare.

Lipsa procedurilor clare, potrivit fostului președinte

Într-o intervenție la Digi24, Traian Băsescu a atras atenția că România ar avea legislație privind apărarea spațiului aerian, dar nu și norme de aplicare și proceduri clare pentru reacție imediată în fața incidentelor repetate. El a ironizat ideea unor decizii colective sau consultative aplicate în situații militare:

„Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat … Intră în spaţiul aerian neautorizat, o dobori şi cu asta ai terminat bâlciul… Desigur, glumesc. Nu există aşa ceva!”, a declarat Băsescu, subliniind că ordinele în armată trebuie să fie precise.

Pe aceeași linie, fostul președinte a spus că reacția autorităților a alimentat retorica ironică a reprezentanților ruși.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a afirmat Băsescu.

Mesajul despre suveranitate și capacitatea de apărare

Traian Băsescu a insistat asupra inviolabilității spațiului aerian:

„Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. (…) Poveștile «mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Lete» – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a spus el, reafirmând necesitatea unei reacții ferme în fața testelor de securitate.

Critica tacticilor utilizate în intervenție

În comentariile sale, Traian Băsescu a pus sub semnul întrebării și alegerea mijloacelor tactice:

„Dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F-16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. (…) Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antieriene. Armata Română le are”, a mai criticat fostul șef de stat.

