Serviciul militar ar putea deveni obligatoriu și pentru femeile din Letonia, începând cu 2028

Letonia analizează posibilitatea ca serviciul militar obligatoriu să fie extins și la femei, în cadrul eforturilor de consolidare a forțelor armate. Propunerea vine într-un context regional tensionat și are ca obiectiv creșterea efectivelor militare până în 2028. Autoritățile letonene susțin că această măsură ar urma exemplul altor state europene, precum Danemarca.

Femeile din Letonia ar putea fi recrutate obligatoriu din 2028

Ministrul Apărării, Andris Spruds, a declarat miercuri, într-un interviu acordat site-ului Delfi: ”Țara noastră ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028”.

El a explicat că partidul său, Progresiștii, va prezenta anul viitor guvernului o propunere oficială privind extinderea serviciului militar, care în prezent se aplică doar bărbaților. Dacă va fi aprobată, recrutarea femeilor ar putea începe chiar din 2028.

Letonia își propune să-și dubleze efectivele armate, de la aproximativ 15.000 în 2021 la 31.000 în 2028. Această strategie face parte dintr-un plan mai larg de întărire a securității naționale, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor regionale generate de Rusia.

Provocările demografice, precum rata scăzută a natalității și îmbătrânirea populației, fac recrutarea femeilor o soluție strategică pentru compensarea deficitului de personal militar, potrivit Bloomberg.

Letonia preia modelul Danemarcei

Decizia Letoniei ar urma modelul Danemarcei, care a anunțat în martie că va începe recrutarea femeilor în armată începând cu anul viitor. În prezent, femeile din Letonia pot servi doar voluntar, în timp ce bărbații cu vârste între 18 și 27 de ani au fost obligați să revină la serviciul militar de la 1 ianuarie 2024, ca răspuns la agresiunea Rusiei în Ucraina.

Țările baltice au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare în ultimii ani, achiziționând artilerie cu rază lungă de acțiune, sisteme de apărare aeriană și consolidând structurile militare. Extinderea serviciului militar la femei face parte dintr-un efort coordonat de a crește pregătirea și reziliența armatei letonene.

Adaptarea infrastructurii și instruirea pentru recrutarea femeilor

Implementarea planului presupune adaptarea infrastructurii militare și a programelor de instruire pentru a include personalul feminin, precum și gestionarea echilibrului între cerințele obligatorii și condițiile sociale.

Ministrul Spruds a subliniat că inițiativa vizează atât creșterea capacității defensive, cât și promovarea egalității de gen în cadrul forțelor armate.

Dacă propunerea va fi aprobată, Letonia va deveni una dintre primele țări baltice care extind serviciul militar obligatoriu și la femei, consolidând astfel rolul cetățenilor în apărarea națională.