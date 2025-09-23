Stadiul lucrărilor pe lotul 3 al Autostrăzii Moldova (Ploieşti – Buzău). Se deschide circulația pe pasajul DN2B

Lotul 3 al Autostrăzii Moldova (Ploiești – Buzău) avansează rapid, iar pasagerii și șoferii pot avea motive să fie optimiști. Luni, 22 septembrie 2025, se deschide circulația pe pasajul DN2B, un pas important pentru fluidizarea traficului și finalizarea tronsonului.

Lotul 3 al Autostrăzii Moldova Ploiești – Buzău: stadiul lucrărilor în prezent

Conform postării de pe Facebook a lui Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, ”Pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte a tronsonului Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova #A7, a cărei construcție a început în primăvara anului 2024, lucrările avansează într-un ritm bun atât la corpul autostrăzii, cât și la structuri.

Proiectul este în graficul contractat, iar deschiderea traficului este preconizată până la finalul acestui an.” Pe acest sector, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 81%.

Printre realizările de pe lot se numără umpluturile cu pământ (~1.632.000 mc, adică 98% din volumul total), fundația de balast (~357.000 mc, 98% finalizată), și așternerea asfaltului pe diferite straturi: fundație cu balast stabilizat 95%, strat de bază AB31.5 – 94%, strat de legătură BAD22.4 – 91% și strat de uzură MAS16 – 69%.

De asemenea, parapetele metalice mediane și marginale au fost montate pe 23,8 km (aproximativ 50%), iar marcajele rutiere și indicatoarele sunt în curs de finalizare, cu 26% și respectiv 30% realizate. Toate cele 35 de podețe au fost finalizate integral, iar execuția șanțurilor de beton pentru scurgerea apelor se află la 85%.

”A fost finalizat și deschis traficului pasajul pe DJ203D”

Lucrările la pasajele de pe lotul 3 al Autostrăzii Moldova progresează semnificativ. Pasajele agricole de la km 51+480 și km 60+258 au fost deja finalizate, iar pasajul superior peste calea ferată de la triaj și DN2B se află în faza finală: pe deschiderea dinspre Ploiești se execută lucrări de asfaltare, iar pe cea dinspre Focșani se aplică hidroizolația.

Ultimele elemente ale tablierului metalic sunt în curs de sudare, urmând să fie montate predalele. De asemenea, pe pasajul DN2/E85, placa de beton aferentă sensului Spătaru → Buzău a fost turnată, în timp ce pe celălalt sens se montează predalele. Aceste intervenții sunt esențiale pentru siguranța și fluența traficului pe tronsonul Ploiești – Buzău.

”A fost finalizat și deschis traficului pasajul pe DJ203D peste autostradă (km 57+850). Astăzi, 22 septembrie, se finalizează și se deschide circulația pe pasajul DN2B peste autostradă (km 55+168)”, a scris Scrioșteanu pe Facebook.

Câți angajați sunt implicați și când se finalizează lucrările

Pe șantierul lotului 3 sunt mobilizate aproximativ 460 de persoane, implicate în toate etapele lucrărilor, de la corpul autostrăzii până la structurile pasarela și pasaje.

Conform declarațiilor lui Scrioșteanu, lucrările sunt în grafic și se estimează că traficul pe întreaga secțiune va fi deschis până la sfârșitul acestui an.

Deschiderea pasajului DN2B reprezintă un moment de referință în execuția acestui tronson, facilitând accesul rapid și sigur între Spătaru și Buzău și contribuind la finalizarea Autostrăzii Moldova pe segmentul Ploiești – Buzău.

