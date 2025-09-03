Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult

Ultima ora
Pe tronsonul de nord al autostrăzii de centură A0, în apropierea Capitalei, sunt în lucru trei loturi, însă doar unul dintre ele este estimat să fie gata în acest an. Lotul 4, între Cernica și A2, construit de firma românească UMB, este singurul segment care ar putea fi finalizat, dar circulația rutieră nu va fi posibilă imediat din cauza lipsei unui nod de descărcare la capătul nordic.

Lotul 4 finalizat, dar inaccesibil șoferilor

Lotul 4 are o lungime de doar 4,47 km, însă construcția este dificilă, incluzând trei poduri, dintre care un viaduct de 1,3 km peste lacul Cernica. Termenul oficial de finalizare este octombrie 2025, însă autoritățile iau în calcul ca lotul să fie gata abia spre finalul anului.

”Lotul va fi gata, cu siguranță, anul acesta, dar nu se va putea circula pe el din prima”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Problema majoră este că lotul nu are noduri la capetele sale: la nord, nu există un nod rutier cu DN3, iar la sud se leagă de A0 Sud și de nodul cu A2, deja dat în trafic anul trecut. Fără o descărcare provizorie, lotul va rămâne un tronson „muzeu”, finalizat, dar inutilizabil până la terminarea Lotului 3.

”Constructorul chinez este în întârziere”

Lotul 3, construit de firma chineză CCECC, nu va fi gata în acest an.

”Constructorul chinez este în întârziere. În ritmul în care lucrează probabil lotul 3 va fi gata în vara anului următor, atunci va putea fi folosit și lotul 4 care se termină anul acesta”, a explicat Alin Șerbănescu.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura susțin că o descărcare provizorie ar fi fezabilă, chiar dacă nu ar fi optimă.

”Se poate face ceva dacă nu implică exproprieri, doar așa ceva s-ar face rapid. E o variantă care nu e optimă, pe DN3 totuși se circulă semnificativ”, spune Ionuț Ciurea.

El explică că soluția ar necesita atenție mare la semnalizare și coordonarea cu lucrările Lotului 3.

Când va putea fi folosit Lotul 4, conform estimărilor constructorului

Lotul 4 ar putea rămâne ”muzeu” între șase și nouă luni, până când Lotul 3 va fi gata și pasajul de la DN3 va fi finalizat. În acest moment, stadiul Lotului 4 este de 76%, iar constructorul estimează finalizarea în noiembrie-decembrie 2025.

Lotul 3, cu o lungime de 8,6 km și valoare de aproape 398 milioane lei, are stadiul actual de 57% și termen de finalizare estimat pentru trimestrul 2 al anului 2026.

Chiar dacă bucureștenii sperau la mai mult și la deschiderea traficului imediat, realitatea este că doar un singur lot va fi finalizat anul acesta, iar utilizarea lui efectivă va depinde de progresul tronsonului adiacent.

