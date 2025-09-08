Amendă de 600 de lei pentru viteză mică pe străzile din România. Care este viteza minimă de deplasare pe autostradă

Unul dintre cele mai frecvente mituri din trafic se referă la șoferii care merg prea încet și „încurcă” circulația. În România, mulți conducători auto cred că pot primi amendă dacă rulează cu viteză redusă, mai ales pe autostradă, acolo unde limita maximă este de 130 km/h. Codul Rutier 2025 clarifică acest aspect și arată că există situații în care viteza prea mică poate fi sancționată, dar și detalii care schimbă complet interpretarea în cazul drumurilor din țara noastră.

Potrivit legislației în vigoare, depășirea limitei maxime de viteză rămâne principala contravenție sancționată, însă și conducerea cu o viteză prea mică intră în vizorul poliției. Articolul 99 (1.1) din Codul Rutier prevede că șoferii care circulă „în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv” riscă amendă din clasa I de sancțiuni, adică între 405 și 607,5 lei. Cu alte cuvinte, nu este un mit: amenda pentru viteză prea mică există în legislație.

De ce nu se aplică în România limita minimă de viteză

Problema apare atunci când încerci să aplici această regulă pe drumurile din România. Concret, limita minimă de viteză trebuie stabilită de administratorul drumului, iar la noi nu există drumuri cu o astfel de restricție. Situația diferă de exemplu de Germania, unde pe anumite autostrăzi cu trei sau mai multe benzi, banda din stânga are o limită minimă obligatorie (de regulă 130 km/h). La noi, nici pe autostrăzi, nici pe drumurile expres, naționale sau europene nu a fost impusă vreo viteză minimă de deplasare.

Aceasta înseamnă că, teoretic, poți circula și cu 30 km/h pe autostradă, chiar dacă restul participanților la trafic rulează cu viteze de patru ori mai mari. Situația ridică probleme serioase de siguranță, pentru că diferențele mari de viteză sunt printre cauzele frecvente ale accidentelor, însă din punct de vedere legal nu există nicio sancțiune aplicabilă în România pentru simplul fapt că mergi prea încet. Singura excepție ar fi dacă viteza redusă este nejustificată și creează un pericol evident pentru ceilalți șoferi, caz în care poliția poate interveni punctual.

Amenda pentru viteză mică este prevăzută de Codul Rutier, dar nu are aplicabilitate reală în România, pentru că nicio șosea de la noi nu are stabilită o limită minimă de deplasare. Așadar, nu riști sancțiuni doar pentru că mergi încet pe autostradă, dar în practică diferența de viteză față de restul traficului poate fi extrem de periculoasă. Practic, legislația lasă loc de interpretări, însă bunul-simț și siguranța ar trebui să primeze: chiar dacă nu primești amendă, circulația cu viteză mult sub media celorlalți participanți rămâne un risc pe care îl asumi.