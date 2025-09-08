Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Amendă de 600 de lei pentru viteză mică pe străzile din România. Care este viteza minimă de deplasare pe autostradă

Actualitate
Amendă de 600 de lei pentru viteză mică pe străzile din România. Care este viteza minimă de deplasare pe autostradă
Limita de viteză pe străzile din România

Unul dintre cele mai frecvente mituri din trafic se referă la șoferii care merg prea încet și „încurcă” circulația. În România, mulți conducători auto cred că pot primi amendă dacă rulează cu viteză redusă, mai ales pe autostradă, acolo unde limita maximă este de 130 km/h. Codul Rutier 2025 clarifică acest aspect și arată că există situații în care viteza prea mică poate fi sancționată, dar și detalii care schimbă complet interpretarea în cazul drumurilor din țara noastră.

Potrivit legislației în vigoare, depășirea limitei maxime de viteză rămâne principala contravenție sancționată, însă și conducerea cu o viteză prea mică intră în vizorul poliției. Articolul 99 (1.1) din Codul Rutier prevede că șoferii care circulă „în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv” riscă amendă din clasa I de sancțiuni, adică între 405 și 607,5 lei. Cu alte cuvinte, nu este un mit: amenda pentru viteză prea mică există în legislație.

De ce nu se aplică în România limita minimă de viteză

Problema apare atunci când încerci să aplici această regulă pe drumurile din România. Concret, limita minimă de viteză trebuie stabilită de administratorul drumului, iar la noi nu există drumuri cu o astfel de restricție. Situația diferă de exemplu de Germania, unde pe anumite autostrăzi cu trei sau mai multe benzi, banda din stânga are o limită minimă obligatorie (de regulă 130 km/h). La noi, nici pe autostrăzi, nici pe drumurile expres, naționale sau europene nu a fost impusă vreo viteză minimă de deplasare.

Vezi și:
Cum depășești un moped în trafic, când este interzis. Amendă de 1.600 de lei și pierderea permisului de conducere, dacă nu ești atent
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult

Aceasta înseamnă că, teoretic, poți circula și cu 30 km/h pe autostradă, chiar dacă restul participanților la trafic rulează cu viteze de patru ori mai mari. Situația ridică probleme serioase de siguranță, pentru că diferențele mari de viteză sunt printre cauzele frecvente ale accidentelor, însă din punct de vedere legal nu există nicio sancțiune aplicabilă în România pentru simplul fapt că mergi prea încet. Singura excepție ar fi dacă viteza redusă este nejustificată și creează un pericol evident pentru ceilalți șoferi, caz în care poliția poate interveni punctual.

Amenda pentru viteză mică este prevăzută de Codul Rutier, dar nu are aplicabilitate reală în România, pentru că nicio șosea de la noi nu are stabilită o limită minimă de deplasare. Așadar, nu riști sancțiuni doar pentru că mergi încet pe autostradă, dar în practică diferența de viteză față de restul traficului poate fi extrem de periculoasă. Practic, legislația lasă loc de interpretări, însă bunul-simț și siguranța ar trebui să primeze: chiar dacă nu primești amendă, circulația cu viteză mult sub media celorlalți participanți rămâne un risc pe care îl asumi.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Cu mașina pentru care nu îți trebuie permis de conducere pe drumuri naționale. Care sunt riscurile, limitele de viteză pe DN și autostradă
Cu mașina pentru care nu îți trebuie permis de conducere pe drumuri naționale. Care sunt riscurile, limitele de viteză pe DN și autostradă
Care este cea mai ieftină piață din România. Orașele unde găsești legume la cele mai mici prețuri
Care este cea mai ieftină piață din România. Orașele unde găsești legume la cele mai mici prețuri
De ce nu ar trebui să îți usuci hainele la soare. Riscurile la care te expui, explicate de specialiști
De ce nu ar trebui să îți usuci hainele la soare. Riscurile la care te expui, explicate de specialiști
Cele 7 dispozitive din casă pe care nu trebuie să le conectezi la prelungitor. Explicațiile unui electrician
Cele 7 dispozitive din casă pe care nu trebuie să le conectezi la prelungitor. Explicațiile unui electrician
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Eșec total pentru opoziție, nicio moțiune nu a trecut UPDATE
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Eșec total pentru opoziție, nicio moțiune nu a trecut UPDATE
Cum poți extinde balconul la parter fără probleme legale. Ghid complet
Cum poți extinde balconul la parter fără probleme legale. Ghid complet
Uneltele de inteligență artificială utile pentru elevi, ca să învețe mai bine în noul an școlar
Uneltele de inteligență artificială utile pentru elevi, ca să învețe mai bine în noul an școlar
Zi de doliu în Milano pentru Giorgio Armani. Designerul va fi înmormântat luni într-un mic sat din Italia
Zi de doliu în Milano pentru Giorgio Armani. Designerul va fi înmormântat luni într-un mic sat din Italia
Revista presei
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Playtech Știri
Horoscop luni, 8 septembrie 2025. Cele 4 zodii influențate de Luna Sângerie – vor trece printr-o adevărata furtună
Playtech Știri
Horoscop japonez 8–14 septembrie 2025. Zodia care va avea parte de provocări în următoarele zile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...