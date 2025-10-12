Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour

Un nou anunț făcut de autorități și de reprezentanții unui mare lanț de supermarketuri îi vizează pe consumatorii care au cumpărat un produs vegan popular. O problemă descoperită la etichetă a dus la retragerea urgentă a produsului de pe rafturi, deși specialiștii precizează că nu toți cumpărătorii sunt expuși riscurilor. Situația implică o măsură de precauție importantă, menită să protejeze persoanele alergice.

Produsul retras: lasagna Bolognese Vegan, 400 grame

Carrefour România a anunțat retragerea de la comercializare a produsului Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, marca Come a casa, după ce s-a constatat că pe etichetă nu este menționat alergenul țelină. Măsura a fost luată în urma unei notificări transmise de furnizorul La Castellane Distribution SRL, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Produsul afectat face parte din lotul 5413848277247 3012140, având data de expirare 17 octombrie 2025. În toate magazinele Carrefour unde a fost comercializat, compania a inițiat retragerea imediată a produsului și rechemarea acestuia de la clienți.

Măsura de siguranță alimentară impusă de Carrefour

Compania a transmis un mesaj clar către consumatori:

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus, dacă sunt alergice la țelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.”

Reprezentanții Carrefour au subliniat că persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma produsul fără niciun risc, întrucât problema identificată este strict legată de menționarea alergenului pe etichetă, nu de o deficiență a produsului în sine.

Astfel, retragerea este una preventivă, în conformitate cu reglementările europene privind informarea corectă a consumatorilor asupra alergenilor din produsele alimentare.

De ce este țelina considerată un alergen important

Țelina se numără printre alergenii alimentari majori, a cărei menționare este obligatorie pe etichetele produselor alimentare în Uniunea Europeană. Chiar și în cantități mici, poate provoca reacții severe persoanelor sensibile. De aceea, orice omisiune de pe etichetă poate reprezenta un risc pentru sănătate, iar companiile sunt obligate să acționeze rapid pentru a evita posibile incidente.

În acest caz, autoritățile și retailerul au reacționat prompt, iar consumatorii sunt încurajați să verifice ambalajele produselor din lotul menționat și să urmeze instrucțiunile oficiale.

Recomandările ANSVSA și rechemarea produsului

Pe site-ul ANSVSA, informațiile referitoare la acest caz sunt prezentate detaliat. Instituția confirmă că rechemarea de la clienți a produsului Lasagna Bolognese Vegan a fost declanșată de Carrefour România SA în urma notificării primite de la furnizor.

Retragerea este temporară și vizează exclusiv lotul specificat, restul produselor din aceeași gamă nefiind afectate. ANSVSA reamintește că astfel de măsuri fac parte din procedurile standard de siguranță alimentară și sunt luate pentru a preveni orice pericol pentru consumatorii alergici.

Deși retragerea produsului Lasagna Bolognese Vegan – Come a casa poate părea alarmantă, autoritățile și reprezentanții Carrefour au precizat clar că nu există niciun risc pentru persoanele care nu au alergii la țelină. Totuși, pentru cei sensibili la acest ingredient, respectarea recomandării de a returna produsul sau de a-l distruge este esențială.