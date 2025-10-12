Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
12 oct. 2025 | 17:26
de Vieriu Ionut

Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour

Sănătate
Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour
Carrefour retrage de la vânzare un sortiment de lasagna vegan

Un nou anunț făcut de autorități și de reprezentanții unui mare lanț de supermarketuri îi vizează pe consumatorii care au cumpărat un produs vegan popular. O problemă descoperită la etichetă a dus la retragerea urgentă a produsului de pe rafturi, deși specialiștii precizează că nu toți cumpărătorii sunt expuși riscurilor. Situația implică o măsură de precauție importantă, menită să protejeze persoanele alergice.

Produsul retras: lasagna Bolognese Vegan, 400 grame

Carrefour România a anunțat retragerea de la comercializare a produsului Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, marca Come a casa, după ce s-a constatat că pe etichetă nu este menționat alergenul țelină. Măsura a fost luată în urma unei notificări transmise de furnizorul La Castellane Distribution SRL, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Produsul afectat face parte din lotul 5413848277247 3012140, având data de expirare 17 octombrie 2025. În toate magazinele Carrefour unde a fost comercializat, compania a inițiat retragerea imediată a produsului și rechemarea acestuia de la clienți.

Vezi și:
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”

Măsura de siguranță alimentară impusă de Carrefour

Compania a transmis un mesaj clar către consumatori:

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus, dacă sunt alergice la țelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.”

Reprezentanții Carrefour au subliniat că persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma produsul fără niciun risc, întrucât problema identificată este strict legată de menționarea alergenului pe etichetă, nu de o deficiență a produsului în sine.

Astfel, retragerea este una preventivă, în conformitate cu reglementările europene privind informarea corectă a consumatorilor asupra alergenilor din produsele alimentare.

De ce este țelina considerată un alergen important

Țelina se numără printre alergenii alimentari majori, a cărei menționare este obligatorie pe etichetele produselor alimentare în Uniunea Europeană. Chiar și în cantități mici, poate provoca reacții severe persoanelor sensibile. De aceea, orice omisiune de pe etichetă poate reprezenta un risc pentru sănătate, iar companiile sunt obligate să acționeze rapid pentru a evita posibile incidente.

În acest caz, autoritățile și retailerul au reacționat prompt, iar consumatorii sunt încurajați să verifice ambalajele produselor din lotul menționat și să urmeze instrucțiunile oficiale.

Recomandările ANSVSA și rechemarea produsului

Pe site-ul ANSVSA, informațiile referitoare la acest caz sunt prezentate detaliat. Instituția confirmă că rechemarea de la clienți a produsului Lasagna Bolognese Vegan a fost declanșată de Carrefour România SA în urma notificării primite de la furnizor.

Retragerea este temporară și vizează exclusiv lotul specificat, restul produselor din aceeași gamă nefiind afectate. ANSVSA reamintește că astfel de măsuri fac parte din procedurile standard de siguranță alimentară și sunt luate pentru a preveni orice pericol pentru consumatorii alergici.

Deși retragerea produsului Lasagna Bolognese Vegan – Come a casa poate părea alarmantă, autoritățile și reprezentanții Carrefour au precizat clar că nu există niciun risc pentru persoanele care nu au alergii la țelină. Totuși, pentru cei sensibili la acest ingredient, respectarea recomandării de a returna produsul sau de a-l distruge este esențială.

Cât ține valul de frig care aduce îngheț și brumă. Zonele unde temperaturile scad sub zero grade
Recomandări
Reacția lui Leonard Doroftei după ce românii l-au acuzat că vrea înrolarea tinerilor în armată: „Am făcut proba”
Reacția lui Leonard Doroftei după ce românii l-au acuzat că vrea înrolarea tinerilor în armată: „Am făcut proba”
Așa scapi de șoareci și șobolani fără chimicale. Ai nevoie doar de câteva frunze
Așa scapi de șoareci și șobolani fără chimicale. Ai nevoie doar de câteva frunze
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Lege nouă pregătită în România pentru protecția victimelor violenței domestice. Măsurile de care ar putea beneficia
Lege nouă pregătită în România pentru protecția victimelor violenței domestice. Măsurile de care ar putea beneficia
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cel mai bătrân președinte în funcție din lume se pregătește pentru un nou mandat
Cel mai bătrân președinte în funcție din lume se pregătește pentru un nou mandat
Acuzații grave la adresa Poliției Giurgiu, după moartea tânărului de 17 ani. Un deputat cere ministrului Predoiu să trimită Corpul de Control
Acuzații grave la adresa Poliției Giurgiu, după moartea tânărului de 17 ani. Un deputat cere ministrului Predoiu să trimită Corpul de Control
Ucrainenii au capturat un soldat inamic și au descoperit că este un student indian, iar motivul pentru care era acolo i-a uimit
Ucrainenii au capturat un soldat inamic și au descoperit că este un student indian, iar motivul pentru care era acolo i-a uimit
Revista presei
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele mai gustoase preparatelor
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...