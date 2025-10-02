Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 15:11
de Daoud Andra

Un produs celebru de pe vremea comunismului, retras după 70 de ani de pe piață. Va dispărea definitiv de pe rafturile supermarketurilor

Un produs celebru de pe vremea comunismului, retras după 70 de ani de pe piață. Va dispărea definitiv de pe rafturile supermarketurilor
Magazin alimentar din perioada comunistă (FOTO: romaniadacia.wordpress.com)

Un simbol al anilor ’70 și ’80, dar și un reper al copilăriei pentru mulți români, săpunul Fa își încheie istoria. Compania germană Henkel a anunțat că va opri producția după mai bine de șapte decenii în care produsul a fost nelipsit din gospodării și de pe rafturile magazinelor.

Dispare unul dintre cele mai cunoscute săpunuri

Lansat în 1954 de filiala Dreiring, săpunul Fa și-a câștigat rapid popularitatea, fiind asociat cu ideea de modernitate și eleganță. Numele său provenea de la expresia „Săpun Fabulos”, iar campaniile publicitare îndrăznețe din anii ’60 l-au transformat într-un brand internațional. Cu timpul, produsul a ajuns să fie distribuit pe scară largă și în Europa de Est, unde a devenit un adevărat simbol al Occidentului.

Henkel a explicat că decizia de a opri producția face parte dintr-o strategie de transformare a portofoliului, compania orientându-se către categorii cu un ritm mai rapid de creștere, cum sunt gelurile de duș sau deodorantele. „Săpunul solid clasic nu se mai încadrează în direcția actuală”, au transmis reprezentanții firmei.

În timpul comunismului, săpunul Fa era considerat un lux. În Republica Democrată Germană și în România, el era adesea strecurat în pachetele primite din Occident și oferit mai departe ca „atenție” în diverse ocazii. Pentru mulți, nu era doar un produs de igienă, ci un mesaj al libertății și al apartenenței la o lume mai modernă, la care accesul era limitat.

În gospodăriile românești, săpunul Fa a avut o dublă valoare: pe de-o parte, era folosit în familie, iar pe de altă parte, devenea monedă de schimb sau cadou prețuit.

Săpunul Fa va fi retras de pe piață

Probleme de siguranță și retragerea definitivă

Deși a rezistat timp de 70 de ani, în 2024 săpunul a intrat în vizorul autorităților europene. Experții au descoperit că produsul conținea 2-(4-terț-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), o substanță interzisă în produsele cosmetice. Studiile au arătat că BMHCA poate afecta sistemul reproductiv, poate pune în pericol sănătatea fătului și poate provoca sensibilizarea pielii.

În consecință, Comisia Europeană a emis o alertă pentru toate statele membre UE, iar Fa a intrat pe lista produselor care nu mai respectă reglementările actuale.

Chiar dacă dispare de pe rafturile supermarketurilor, Fa rămâne un brand care a marcat generații întregi. Mulți români îl privesc cu nostalgie, amintindu-și de perioada în care un săpun parfumat din Occident era considerat un adevărat privilegiu.

Astăzi, însă, piața produselor cosmetice s-a diversificat, iar consumatorii caută formule sigure și prietenoase cu pielea și mediul. Astfel, după șapte decenii de existență, săpunul Fa va dispărea definitiv, încheind un capitol important din istoria industriei cosmetice și din memoria colectivă a românilor.

