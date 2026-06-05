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de Iulia Kelt
ENTERTAINMENT

Netflix confirmă finalul anime-ului Devil May Cry. Sezonul 3 va încheia povestea lui Dante

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Netflix confirmă finalul anime-ului Devil May Cry. Sezonul 3 va încheia povestea lui Dante
Devil May Cry / Foto: Netflix

Fanii serialului anime inspirat de celebra serie de jocuri Devil May Cry au primit simultan o veste bună și una mai puțin plăcută.

Netflix a confirmat că producția va continua cu un al treilea sezon, însă acesta va fi și ultimul.

Anunțul a fost făcut de Adi Shankar, producătorul și coordonatorul creativ al proiectului, care a explicat că povestea a fost gândită încă de la început ca o trilogie. Potrivit acestuia, cele trei sezoane reprezintă un singur arc narativ, construit după modelul operei clasice „Divina Comedie” a lui Dante Alighieri, scrie Gamespot.

Povestea lui Dante a fost planificată ca o trilogie încă de la început

Adi Shankar a dezvăluit că primul sezon a reprezentat „Infernul”, al doilea a fost inspirat de „Purgatoriu”, iar sezonul final va fi echivalentul „Paradisului”. Împreună, cele trei capitole alcătuiesc ceea ce el numește „The Force Edge Saga”.

Mai mult decât atât, producătorul susține că serialul nu a fost conceput ca o producție TV obișnuită. În viziunea sa, întreaga poveste funcționează ca o trilogie cinematografică împărțită în trei sezoane.

Shankar a sugerat că ultimul sezon va aduce și o abordare diferită față de ceea ce publicul a văzut până acum. Deși nu a oferit detalii concrete, acesta a lăsat să se înțeleagă că finalul va ieși din tiparele clasice ale unui sezon de televiziune.

Sezonul 2 a cimentat universul Devil May Cry

Cel de-al doilea sezon a fost lansat recent pe Netflix și continuă evenimentele prezentate în prima parte a poveștii. Odată cu introducerea lui Vergil într-un rol important, serialul și-a definit trio-ul central de personaje în jurul căruia se dezvoltă conflictul principal.

Reacțiile criticilor și ale publicului au fost în general favorabile, iar mulți spectatori au apreciat felul în care adaptarea a extins universul jocurilor video fără să piardă elementele care au făcut seria populară.

În același timp, mai multe fire narative au rămas deschise după sezonul al doilea, ceea ce pregătește terenul pentru confruntările finale din ultimul capitol.

Adi Shankar a profitat de anunț pentru a-și apăra și filosofia din spatele proiectului. Acesta consideră că adaptările după jocuri video pot avea personalitate și identitate proprie, fără să devină simple produse realizate exclusiv pentru valorificarea unui brand cunoscut.

Rămâne de văzut când va fi lansat sezonul 3, însă un lucru este deja cert: aventura lui Dante pe Netflix se apropie de final, iar ultimul capitol va avea misiunea de a încheia povestea începută odată cu debutul anime-ului și de a oferi concluzia trilogiei imaginată de creatorii săi.

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