Mamă şi bebeluşul ei, spulberaţi pe trecerea de pietoni, în Bucureşti. Cum a aflat fiul cel mare despre accident? Şoferul, cunoscut ca vitezoman

Un tragic accident a avut loc luni după-amiază, pe Șoseaua Berceni din Capitală. O femeie de 35 de ani a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni, în timp ce traversa strada împingând căruciorul în care se afla fetița ei de un an. Copilul a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă.

Mamă și copil, loviți pe trecerea de pietoni în București

La volanul mașinii implicate se afla un tânăr de 20 de ani, care le-a declarat polițiștilor că frânele nu au mai funcționat:

„Am încercat să evit ceva și nu am mai avut timp. Am pus frână, dar mașina nu s-a oprit”, a spus șoferul, citat de Observator.

Martorii afirmă însă că autoturismul, un BMW, circula cu viteză foarte mare și nu a încetinit deloc înainte de impact. Potrivit Poliției Rutiere, mașina s-a oprit la aproximativ 30 de metri de locul accidentului, iar căruciorul a fost proiectat peste 40 de metri.

Impactul a fost atât de puternic încât femeia a fost aruncată pe sensul opus de mers, unde a fost lovită de alte două autoturisme. Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit-o în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, viața ei nu a mai putut fi salvată.

În momentele de după accident, fiul cel mare al victimei, în vârstă de 10 ani, a sunat pe telefonul mamei sale. I-a răspuns un medic, care i-a explicat ce s-a întâmplat — astfel familia a aflat despre tragedie. Fetița de un an a fost transportată la spital, având răni grave la cap și la coloană.

Șoferul, cunoscut pentru viteza excesivă

Tânărul șofer este cunoscut în mediul online pentru clipurile în care se filmează conducând cu viteze extreme — chiar și peste 240 km/h. Un cunoscut al acestuia a declarat că nu este la primul accident:

„A mai avut un accident acum un an și ceva. Tot el, da. Are garaj de mașini, umblă la ele, le modifică.”

Localnicii spun că zona unde s-a produs accidentul este frecvent periculoasă:

„Nu trece lună fără să fie un accident aici. Uneori chiar la două săptămâni.”

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Poliția continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.