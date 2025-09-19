Şoferiţa beată care a ucis un jandarm cu maşina, în Popeşti Leordeni, a mers să doarmă după accident. Femeia a fost reţinută

O tragedie rutieră produsă în Popești-Leordeni a zguduit comunitatea, după ce un fost jandarm a fost lovit mortal de o șoferiță aflată sub influența alcoolului. Incidentul a scos la iveală o serie de detalii cutremurătoare, inclusiv gestul șocant al femeii care, în loc să acorde primul ajutor, a ales să fugă și să se ascundă.

Cum s-a produs accidentul

Noaptea de miercuri spre joi s-a transformat într-un coșmar pe DN4, în Popești-Leordeni. O șoferiță de 29 de ani a pierdut controlul mașinii, a pătruns pe contrasens și a lovit în plin un bărbat care se deplasa regulamentar pe un scuter. Victima, un fost jandarm, nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Camerele de supraveghere au surprins momentul impactului, iar imaginile au fost folosite de anchetatori pentru a reconstitui tragedia. În urma accidentului, femeia nu a rămas la locul faptei, ci a abandonat victima pe carosabil și a dispărut.

Descoperirea cadavrului și reacția polițiștilor

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit abia joi dimineață de un participant la trafic, care a alertat imediat autoritățile. La câțiva metri distanță, polițiștii au descoperit și scuterul, semn clar că este vorba despre un accident rutier grav.

Mașina implicată în tragedie a fost găsită ulterior abandonată pe A0, între Berceni și Jilava. În urma investigațiilor, oamenii legii au reușit să o identifice pe șoferiță cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a traficului.

Detaliile cutremurătoare ale anchetei

Când a fost găsită și dusă la audieri, femeia a prezentat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit testului efectuat de polițiști. Mai mult, ea avea dreptul de a conduce suspendat.

La Institutul Național de Medicină Legală i-au fost recoltate probe biologice pentru confirmarea consumului de alcool. În fața anchetatorilor, femeia a declarat că nu își amintește să fi provocat accidentul, însă a recunoscut că a urcat băută la volan.

Potrivit Antena 3 CNN, aceasta le-ar fi spus polițiștilor că s-a speriat foarte tare și, în loc să ceară ajutor, a mers acasă să doarmă.

Ce măsuri au fost luate

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferiței pentru mai multe infracțiuni grave: ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul anulat.

Femeia a fost reținută și urmează să fie audiată de procurori. Vineri, magistrații Judecătoriei Cornetu vor decide dacă aceasta va fi plasată în arest preventiv sau dacă va fi instituită o altă măsură.