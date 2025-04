Smaranda Știrbu, despre proiectele iubitului ei, Selly: “Ar fi culmea să îi iau bani pe o zi de filmare”. Ce spune despre medicină VIDEO EXCLUSIV

Ambițioasă, frumoasă și talentată, Smaranda Știrbu poate fi un exemplu perfect pentru toți cei care își doresc să se implice în mai multe domenii. Tânăra este studentă la Universitatea de Medicină, însă are parte și de diferite proiecte și campanii pe social media. În același timp, ea îl susține pe iubitul său, Selly, iar în exclusivitate pentru Playtech Știri ne-a vorbit atât despre pasiunile sale, cât și despre activitățile partenerului său.

Smaranda Știrbu s-a distrat la filmările noului film semnat de iubitul său, Selly, însă recunoaște ca partenerul său este un adevărat profesionist și își dorește ca totul să iasă perfect în proiectele sale. În același timp, tânăra se împarte între facultate și diferite activități legate de conturile sale de social media, combinând perfect cele două domenii pe care le-a ales:

“Ne înțelegem foarte bine, chiar am râs în ziua în care am avut filmarea. O singură zi a durat. A fost interesant! El, cumva, are o dublă personalitate, cel puțin cu mine. Când suntem acasă este iubitul meu și atât, dar în momentul în care lucrăm împreună nu mai este iubitul meu, este Selly. Se impune, spune că totul trebuie să fie perfect. Cu actoria nu știu să îți spun cum sunt, eu doar mi-am jucat rolul pe care ei mi l-au dat. Sincer, am primit multe complimente, înțeleg că am jucat bine, sper!

Pe partea de social media m-am obișnuit, fac asta deja de aproape 7 ani. Face parte din viața mea de zi cu zi și o fac natural. Contează foarte mult cum îți organizezi timpul și îți pui anumite priorități. E în funcție de perioade. Dacă am o perioadă foarte aglomerată la facultate, nu prea îmi permit să mă impart între alte proiecte. Dacă am o perioadă în care am un stagiu mai lung sau nu am un examen în perioada următoare, îmi permit să fac și alte lucruri.”