Raluca Bădulescu este cea mai mare fană a lui Selly! Ce visează vedeta să facă în premieră: „Nu contează bugetul!” VIDEO EXCLUSIV

Raluca Bădulescu a venit să îl susțină pe Selly la avanpremiera filmului „Buzz House”. Vedeta recunoaște că, în ciuda diferenței de vârstă dintre ea și celebrul vlogger, îl consideră un adevărat prieten. Mai mult decât atât, este fana lui! Raluca a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-a dezvăluit că își dorește să joace într-un film cinematografic!

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite femei din România! Vedeta a fost prezentă la avanpremiera filmului „Buzz House” și ne-a oferit un interviu exclusiv despre relația strânsă de prietenie pe care are cu Selly. Raluca Bădulescu îl apreciază foarte mult pe celebrul vlogger, considerându-l, în ciuda diferenței de vârstă, un prieten adevărat. Mai mult decât atât, recunoaște că este fana lui!

Atât el, cât și Smaranda, dar și Erika Isac mă consideră prietena lor, mă face mândră și sunt forever young! Vreau să fiu mereu tânără. Am 20 de ani! Pentru Buzz House sunt sigură că așteptările sunt depășite, iar filmul sigur va fi demențial. Aștept și Beach Please, eu sunt prima acolo!”, ne-a declarat Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Îmi pare bine că am avut onoarea să îl cunosc încă de atunci, îmi pare bine că avem o comunicare atât de bună. Sunt mândră că mă număr printre prietenii lui. Sincer, este o diferență mare de vârstă între generația lui și generația mea, dar îl consider prieten.

Vedeta apreciază atât de mult munca lui Sely, încât își dorește să joace într-un film alături de el. Vedeta vrea să debuteze în actorie indiferent de buget:

După cum o cunoaștem, Raluca Bădulescu este o împătimită a modei! Vedeta a văzut o poză cu Madonna, iar aceasta avea o geantă care i-a atras atenția Ralucăi Bădulescu. Astfel, a făcut tot ce i-a stat în putință să își cumpere aceeași geantă precum a Madonnei și, bineînțeles, a reușit. De menționat este faptul că această geantă este una dintre cele mai „ieftine” achiziții ale sale:

„Este o geantă pe care am văzut-o la Madonna. Am căutat-o luni de zile ca să o găsesc. Am făcut eforturi supraomenești să intru în posesia ei, dar este a mea! Este foarte tare! M-am străduit mult de tot ca să obțin geanta asta, mult de tot!

Acaretele sunt viața mea, ca să mă exprim corect gramatical! Nu a fost scumpă, a fost câteva mii de euro. Nu a fost zeci de mii. În mod paradoxal, nu e scumpă, este doar greu de găsit!”, ne-a dezvăluit vedeta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.