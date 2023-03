Se însoară Selly cu Smaranda? Cum vede vlogger-ul relația cu iubita lui și ce spune despre căsătorie: „E strict simbolică! Pentru noi altceva e important!” EXCLUSIV

Andrei Șelaru, cunoscut de toată lumea drept Selly, ne-a spus rețeta de succes în ceea ce privește vlogging-ul, domeniu în care el a debutat în urmă cu 10 ani. În vârstă de 22 de ani, tânărul are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, este autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. Se însoară Selly cu Smaranda? Ce ne-a spus în interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri.

Selly este unul dintre cei mai influenți români din mediul online, primii bani câștigați au fost 50 de dolari în urmă cu 10 ani, iar la majorat a reușit să facă primul milion de euro. Tânărul își joacă propriul rol în filmul „Ramon”.

La ce să ne așteptăm la filmul Ramon și mă refer la rolul tău?

Rolul meu nu e un rol atât de important în film. „Ramon” în schimb cred că este unul foarte important pentru cinematografia românească, fiindcă Jesus del Cerro nu a dat niciodată greș cu tot ce a făcut, Pavel Bartoș este un tip foarte profi și am văzut și în spatele camerelor cât de dedicat este.

Joacă în „Ramon”, filmul lui Pavel Bartoș

Ce provocări ai avut la acest rol?

Sunt un vlogger, merg pe trotinetă, mi-a fost greu pentru că eu nu merg niciodată pe trotineră, nici nu știam să dau drumul la trotineta aia, nu sunt eu cu trotinetele, dar a fost un rol relativ simplu, pentru că atunci când joci un personaj apropiat de cum ești tu în viața reală, e întotdeauna mai simplu.

Cum ești tu în viața de zi cu zi? Cum arată o zi obișnuită în care nu ai de filmat ceva?

Mai nou sunt la birou de dimineața până seara, foarte plictisitoare, probabil că oamenii se așteaptă ca viața mea să fie mai interesantă, dar nu e. Viața mea constă în ședințe, call-uri, excel-uri, bugete, foarte multe telefoane, toată lumea mă sună, vrea ceva de la mine, eu vreau ceva de la foarte mulți oameni, telefonul sună. Dimineața la birou, noaptea la birou, ajung acasă târziu, mă culc, o iau de la capăt. În weekend poate mergem la munte, la mare, cam asta e.

Se însoară Selly cu Smaranda?

Dar Smaranda îți reproșează că nu aveți timp mai mult să petreceți împreună?

Nu, că știe cum e. Suntem împreună de 4 ani și jumătate.

Aveți planuri să vă oficializați relația în viitorul apropiat?

Nu, căsătoria e o chestie strict simbolică, pentru noi e important că ne iubim, ne respectăm, ne înțelegem unul pe altul, avem foarte multe lucruri în comun și asta face de fapt relația noastră să fie una de lungă durată și de succes.

Tu ai cunoscut succesul la o vârstă fragedă. În 2012, primii tăi bani au fost 50 de dolari. Care ar fi rețeta de succes pentru un tânăr care vrea să îți calce pe urme?

Trebuie să ai o combinație dintre perseverență, muncă, dorința de a excela, de a nu te da bătut, de a nu fi dezamăgit de faptul că prima perioadă din carieră o să fie foarte slabă pe numere, că e normal, nimeni nu a bubuit din prima. Și pe lângă asta trebuie să te poți adapta în timp real la trenduri, trebuie să fii foarte analitic când vine vorba de ce conținut se consumă, ce vor oamenii să vadă și cel mai important să găsești mereu un echilibru între cine ești tu ca persoană și ce se cere din partea publicului și niciodată să nu înclini balanța prea mult într-o parte sau în alta, dacă vrei să ai o carieră nu doar de succes, dar longevivă în industria asta.

„Este o meserie full time, îți ocupă tot timpul”

Toată lumea te știe ca vlogger. Ce meserie ai la bază?

Eu? Sunt vlogger.

Mă refer la facultate.

Sunt vlogger, este o meserie full time, îți ocupă tot timpul, mai mult decât atât sunt co-producător de filme, om de afaceri practic prin tot ceea ce fac, cu asta mă ocup de dimineața până seara.

„Am făcut și investiții în care am pierdut”

În ce obișnuiești să investești banii?

În general în lucruri la care mă pricep mai mult sau mai puțin, în care cel puțin am o idee. Nu știu, dacă mă sună cineva să investesc într-un business despre care nu cunosc nimic, cu siguranță nu o să investesc. Investesc în acțiuni de tehnologie în general pe companii de tehnologie, investesc în propriile mele proiecte unde știu că fac eu singur project management și le gestionez cum ar fi spre exemplu filmele pe care le-am co-produs și alte proiecte similare. Investesc în conținutul meu propriu, în youtube, în formatele pe care le facem cum ar fi la muncă și în echipa mea, în oamenii cu care lucrez.

Îmi place să am oameni lângă mine care sunt cei mai buni în ceea ce fac ei, îmi place să am cel mai bun producător, să am cel mai bun editor din piață lângă mine și de asta plătesc probabil mult peste prețul pieței sau peste cât ar plăti alți colegi de-ai mei din breasla asta de vloggeri pentru serviciile alea. Vrem să fim primii și suntem.

Dar ți s-a întâmplat să îți iei țeapă? Să faci o investiție care nu a meritat?

Bineînțeles, de foarte multe ori, e normal, dar din asta înveți, nu?

Ți-ai recuperat din bani?

Uneori da, uneori nu. Am făcut și investiții în care am pierdut și nu am mai recuperat niciodată.

Ne poți da un exemplu?

Nu. Sunt unele lucruri despre care pot să vorbesc, altele despre care nu pot. Asta pot să spun despre piața de acțiuni, am niște investiții. Nu pot să spun că am pierdut pentru că nu am retras banii, dar am pierdut în piața de acțiuni bine rău de tot anul acesta, pentru că toată piața e în scădere. Nu pierzi până nu-i scoți, așa că îi țin acolo!

Video: Daniel Bălan