Sfatul unei tinere din Generația Z legat de rețelele de socializare la care a renunțat timp de 4 ani. Ce a observat
19 sept. 2025 | 14:23
de Iulia Kelt

Sfatul unei tinere din Generația Z legat de rețelele de socializare la care a renunțat timp de 4 ani. Ce a observat
Concluzia unei tinere care a renunțat la rețelele de socializare / Foto: Public Health Post

Quynh Van, o tânără de 26 de ani din Minneapolis, designer UX, a decis să renunțe complet la rețelele de socializare timp de patru ani, într-o încercare de a descoperi cum ar arăta viața ei fără influența constantă a platformelor digitale.

Concret, ea a crescut în era TikTok și Instagram, însă, dorind să evadeze din ciclul comparațiilor și al suprasolicitării informaționale, a ales să se deconecteze complet.

În această perioadă, tânăra a observat schimbări majore în modul în care se raportează la sine și la cei din jur.

„Această distanțare m-a ajutat să mă reconectez cu mine însămi, să gândesc mai clar și să-mi dezvolt noi pasiuni. Am devenit mai prezentă în relațiile mele și mai conștientă de alegerile pe care le fac”, a explicat Van, potrivit Newsweek.com.

După patru ani, ea s-a întors pe TikTok, împărtășindu-și experiența într-un videoclip care a strâns rapid peste un milion de vizualizări.

Beneficiile renunțării la social media

Van a remarcat că lipsa rețelelor de socializare a contribuit la descoperirea autenticității personale. Fără influența constantă a trendurilor și opiniilor altora, tânăra a avut mai mult timp pentru activități reale, citit, învățarea de noi abilități și explorarea de hobby-uri.

„Am descoperit că viața nu mai dispare într-un scroll nesfârșit și că timpul pe care-l credeam pierdut poate fi folosit productiv și eliberator”, a spus ea.

Pe plan emoțional, pauza digitală a ajutat-o să gestioneze mai bine sentimentele dificile și să reducă comparațiile constante cu ceilalți.

„Trebuie să înveți să stai cu emoțiile tale, fără să te ascunzi după doza de dopamine oferită de social media. Asta m-a făcut mai puternică și mai rezistentă emoțional”, a explicat, de asemenea, Van.

Mai mult, relațiile sale s-au îmbunătățit, deoarece prezența sa în interacțiunile reale a devenit mai autentică și mai atentă.

Înainte de 2021, Van își petrecea mult timp pe telefon, creând conexiuni virtuale cu influenceri, celebrități sau cunoscuți.

Retragerea i-a arătat cât de puțin importante erau aceste relații în viața de zi cu zi, iar contactul cu realitatea a fost eliberator.

A revenit pe TikTok și vrea să schimbe modul în care oamenii se raportează la rețelele de socializare

Revenind recent pe TikTok, Van a împărtășit această experiență și intenționează să continue să creeze conținut sincer, menit să inspire și să ofere o perspectivă autentică asupra efectelor rețelelor sociale.

Experiența sa demonstrează că o pauză digitală nu înseamnă doar evitarea online-ului, ci și redescoperirea echilibrului interior, a timpului personal și a relațiilor reale.

Pentru Generația Z, aceasta reprezintă un exemplu concret de cum tehnologia poate fi gestionată mai conștient pentru a trăi mai autentic.

