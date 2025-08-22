Dezvăluiri ale angajaților TikTok: șefii companiei știu cât de nocivă este pentru adolescenți, dar îi țin captivi în aplicație

O înregistrare video internă, desecretizată în cadrul unui proces din Carolina de Nord, scoate la iveală că actuali și foști angajați TikTok și-au exprimat îngrijorările privind impactul negativ al aplicației asupra sănătății mintale a adolescenților. Dezvăluirile contrazic declarațiile publice repetate ale companiei, care a susținut constant că platforma este sigură pentru tineri, notează CNN.

Videoclipul, prezentat ca probă într-un proces intentat de mai mulți procurori generali din SUA, arată discuții interne în care angajații admit că algoritmul TikTok încurajează comportamente compulsive și expune tinerii la conținut dăunător.

Procesul din Carolina de Nord și probele cheie

Acțiunea în instanță a fost inițiată anul trecut de fostul procuror general al Carolinei de Nord, Josh Stein, alături de alți procurori generali din mai multe state americane. Aceștia acuză compania-mamă ByteDance de practici comerciale înșelătoare și de faptul că aplicația ar fi concepută special pentru a crea dependență în rândul minorilor.

Judecătorul Adam Conrad a respins cererea TikTok de a menține documentele și înregistrările video sigilate, argumentând că dreptul publicului de a afla aceste informații prevalează în fața eventualului „embarrassment” al angajaților implicați. Totodată, a respins și cererea companiei de a respinge procesul.

Ce spun angajații TikTok în video-ul desecretizat

În compilația de înregistrări se aud foști și actuali angajați discutând deschis despre efectele aplicației asupra utilizatorilor tineri. Nicholas Chng, care a lucrat pe partea de detecție a riscurilor, afirmă că platforma „încurajează conținut dăunător, doar prin modul în care este concepută”.

Un alt angajat, Alexandra Evans, fostă responsabilă de politici de siguranță la nivel european, recunoaște că aplicația „are în ADN-ul său utilizarea compulsivă” și că tinerii renunță la activități de bază precum somnul, alimentația sau interacțiunea directă cu familia.

De asemenea, Ashlen Sepulveda, fost membru al echipei de „trust and safety”, avertizează că algoritmul poate împinge adolescenții de la conținut despre fitness spre obsesii legate de slăbit și chiar comportamente alimentare nocive.

TikTok se apără, dar presiunea crește

În replică, compania a descris videoclipul ca fiind „manipulator și scos din context”, susținând că discuțiile interne reflectau doar preocupări privind îmbunătățirea platformei în urmă cu cinci ani. TikTok subliniază că între timp a introdus peste 70 de funcții și setări menite să protejeze siguranța adolescenților, precum notificări limitate pe timp de noapte, control parental și setări implicite de confidențialitate.

Cu toate acestea, actualul procuror general al Carolinei de Nord, Jeff Jackson, consideră că dovezile arată clar intenția companiei de a prioritiza profitul în detrimentul sănătății tinerilor. „Aceste videoclipuri confirmă ceea ce susținem: companiile de social media îi țin pe copii dependenți pentru a face bani, chiar dacă le afectează sănătatea”, a declarat acesta pentru CNN.

TikTok, între profit și interdicții

Dezvăluirile vin într-un moment tensionat pentru platformă, care se confruntă cu perspectiva unei interdicții în Statele Unite. Președintele Donald Trump a amânat pentru 17 septembrie termenul limită al legii ce obligă ByteDance să vândă TikTok către un proprietar american sau să părăsească piața.

În ciuda riscurilor legale și a presiunilor publice, TikTok continuă să promoveze ideea unui spațiu sigur pentru adolescenți, însă procesul din Carolina de Nord ar putea schimba fundamental modul în care compania gestionează relația cu utilizatorii minori și cu autoritățile americane.