TikTok își rescrie regulile pentru a fi mai clare și mai ușor de înțeles de toată lumea

TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va actualiza regulile comunității, cu scopul de a le face mai clare, mai transparente și mai ușor de înțeles pentru utilizatori. Modificările vor fi implementate începând cu 13 septembrie 2025 și vor include o serie de îmbunătățiri menite să crească siguranța și înțelegerea în rândul comunității globale.

Noua versiune a regulamentului va conține o secțiune intitulată „Aperçu des règles” (Prezentare generală a regulilor), care va rezuma fiecare politică aplicată pe platformă. În plus, secțiunea „Conturi și funcționalități” va fi reorganizată pentru a oferi informații mai clare despre măsurile de securitate ce se aplică mesajelor directe, comentariilor și transmisiunilor live.

Reguli mai simple pentru a încuraja lectura lor

TikTok a explicat că, prin această reformulare, urmărește să reducă descurajarea pe care mulți utilizatori o resimt în fața condițiilor lungi și complicate de utilizare. Printr-un limbaj mai simplu și mai accesibil, compania speră ca un număr mai mare de persoane să citească și să înțeleagă regulile înainte de a utiliza platforma.

Pe lângă claritatea sporită, TikTok introduce și măsuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor. Printre acestea se numără combaterea dezinformării, în special a videoclipurilor virale care conțin informații false, fenomen accentuat de apariția și extinderea conținutului generat de inteligența artificială. De asemenea, compania își va rafina regulile împotriva cyberbullying-ului, un fenomen tot mai prezent în mediul online.

Inteligența artificială, un element-cheie în moderare

Pentru a asigura respectarea noilor reguli, TikTok va investi suplimentar în pregătirea moderatorilor săi, dar și în tehnologii bazate pe inteligență artificială. Platforma a declarat că dorește să îmbunătățească eficiența procesului de moderare și să identifice mai rapid conținutul care încalcă regulile.

Această orientare către AI vine la scurt timp după ce, pe 14 august 2025, compania a anunțat desființarea a 150 de posturi de moderatori în Germania, urmând ca sarcinile acestora să fie preluate de sisteme automate. Decizia a stârnit controverse, unii critici temându-se că algoritmii ar putea să nu identifice corect toate formele de conținut abuziv.

Între timp, TikTok continuă să fie în centrul unor dezbateri publice privind impactul asupra sănătății mintale a tinerilor. În Franța, o comisie parlamentară de anchetă analizează din martie 2025 efectele psihologice ale platformei asupra copiilor și adolescenților, în contextul în care unii politicieni au numit TikTok „simbolul derivelor din social media”.