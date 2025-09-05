TikTok domină România cu 9,1 milioane de utilizatori activi, iar Europa trece pragul de 200 de milioane

TikTok a depășit un nou prag semnificativ pe continent: peste 200 de milioane de europeni folosesc platforma în fiecare lună, potrivit datelor publicate de companie. Este o creștere importantă față de anul trecut, când numărul se situa la 175 de milioane. În România, aplicația are 9,1 milioane de utilizatori activi lunar, ceea ce confirmă popularitatea sa uriașă, în special în rândul tinerilor. Dincolo de divertisment, platforma și-a consolidat impactul economic, cultural și social, devenind un actor influent în peisajul digital european.

Impact economic: afaceri mici transformate de TikTok

TikTok nu mai este doar un spațiu al videoclipurilor amuzante sau al dansurilor virale, ci un motor real pentru economia europeană. Milioane de afaceri, de la mici întreprinzători până la branduri globale, își promovează produsele și serviciile pe platformă. Algoritmul unic de recomandare ajută companiile să ajungă la clienți noi, fără să fie nevoie să pornească de la un număr mare de urmăritori.

În România, un exemplu relevant este cofetarul Elian Mita, devenit cunoscut pe TikTok prin rețetele sale spectaculoase. Cu peste 1,4 milioane de urmăritori, acesta a reușit să transforme vizibilitatea online într-un laborator de cofetărie și un „gemuleț” devenit celebru în toată țara. Povestea lui reflectă tendința mai largă prin care antreprenorii folosesc platforma pentru a-și construi afaceri sustenabile. La nivel european, conform Oxford Economics, activitatea întreprinderilor mici și mijlocii pe TikTok a contribuit cu 4,8 miliarde de euro la economiile Germaniei, Franței, Italiei, Belgiei și Țărilor de Jos, susținând peste 51.000 de locuri de muncă.

Impact cultural: de la Festivalul de la Cannes la teatrul din Sibiu

TikTok a devenit și un partener cultural de referință. Pentru al patrulea an consecutiv, platforma s-a asociat cu Festivalul de Film de la Cannes, promovând creativitatea și accesibilitatea cinematografiei. Tot pe zona artistică, instituții de prestigiu precum Royal Shakespeare Company și-au făcut loc în comunitatea digitală, aducând teatrul către audiențe noi.

În România, parteneriatul cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu din 2022 a adus o premieră mondială: primul spectacol de teatru transmis live pe TikTok. De asemenea, aplicația s-a implicat și în sport, prin parteneriate cu Turul Franței, Six Nations Rugby sau echipele olimpice europene, oferind utilizatorilor perspective inedite din culisele competițiilor.

Impact social: BookTok, educație și campanii pentru tineri

Comunitatea TikTok a demonstrat că platforma poate genera și efecte sociale pozitive. #BookTok, fenomenul global care încurajează lectura, a devenit un pilon important al industriei editoriale. În Europa, evenimente literare de renume, de la Târgul de Carte de la Frankfurt la Hay Festival din Marea Britanie, au fost integrate în acest trend.

În România, TikTok a dezvoltat parteneriate cu ONG-uri și media pentru campanii de educație și responsabilizare digitală. World Vision a creat videoclipuri despre siguranța online, iar campanii comune cu Libertatea și Digi FM au promovat gândirea critică și combaterea dezinformării, ajungând la sute de milioane de vizualizări. Totodată, proiecte precum Future Jobs Cup și SEXUL vs BARZA sprijină tinerii în pregătirea pentru piața muncii și în accesul la educație sexuală corectă.

O comunitate tot mai diversă și influentă

Extinderea TikTok în Europa nu s-a limitat la zona civică și culturală. Tot mai mulți lideri politici folosesc platforma pentru a comunica direct cu cetățenii, de la Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, până la Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Această deschidere marchează transformarea aplicației într-un canal de dialog social și politic.

Reprezentanții TikTok subliniază că succesul platformei se datorează diversității conținutului și comunității în continuă expansiune. „Ideile s-au transformat în cariere, pasiunile în afaceri sustenabile, iar interesele de nișă în comunități înfloritoare”, a declarat Marlene Masure, General Manager Content Operations pentru Europa. Cu peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar pe continent, dintre care 9,1 milioane în România, platforma își consolidează rolul de hub digital unde divertismentul se îmbină cu inovația, cultura și educația.