Seriale perfecte pentru weekend pe care le poți urmări pe HBO Max. La ce te uiți când ai senzația că ai văzut tot deja

Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 08:22
de Iulia Kelt

La ce te uiți weekend-ul acesta / Foto: The New York Times

Dacă vrei să profiți la maxim de abonamentul tău HBO Max în weekendul 29–31 august 2025, avem trei recomandări excelente de seriale și miniserii pe care să le urmărești fără întrerupere.

De la comedii subestimate, la aventuri pline de umor și până la drame distopice premiate, aceste titluri acoperă toate gusturile.

Comedii și aventură: The Other Two și Our Flag Means Death

The Other Two este una dintre cele mai subestimate comedii HBO, cu trei sezoane între 2019 și 2023. Creată de Chris Kelly și Sarah Schneider, serialul urmărește povestea fraților mai mari ai adolescentului superstar Chase Dubek, care încearcă să-și găsească drumul profesional în timp ce se confruntă cu succesul fulgerător al fratelui lor.

Episoadele scurte, de sub 30 de minute, fac din acest serial o alegere ideală pentru un binge weekend. Sezonul 3 a primit scorul perfect 100% pe Rotten Tomatoes, iar recenziile laudă umorul și profunzimea emoțională a poveștii.

Our Flag Means Death, creat de David Jenkins și produs executiv de Taika Waititi, combină acțiunea, aventura și comedia în povestea lui Stede Bonnett, un proprietar bogat din 1717 care decide să devină pirat.

Serialul este plin de momente amuzante, întâlniri cu personaje istorice fictive precum Barbă Neagră și situații bizare, dar surprinde și momente emoționante. Cu 18 episoade scurte, serialul este foarte ușor de urmărit într-o singură sesiune de binge.

Distopie și dramă: Watchmen

Pentru cei care preferă un ton mai întunecat, Watchmen este una dintre cele mai captivante miniserii HBO Max. Cu 11 premii Emmy, inclusiv pentru Outstanding Limited Series, serialul continuă povestea graphic novel-ului lui Alan Moore, fără a fi legat de filmul lui Zack Snyder din 2009.

Regina King oferă o interpretare memorabilă ca Angela Abar, iar distribuția include actori ca Don Johnson, Jeremy Irons și Yahya Abdul-Mateen II.

Serialul, creat de Damon Lindelof, combină science-fiction distopic, dramă polițienească și elemente de supereroi, oferind o experiență realistă și tensionată.

Cele 9 episoade, fiecare de aproximativ o oră, permit o sesiune completă de binge weekend, iar recenziile evidențiază profunzimea umană și perspectivele originale oferite de poveste.

Practic, fie că vrei să râzi cu The Other Two, să te amuzi și să explorezi aventuri istorice în Our Flag Means Death, sau să te cufunzi într-o dramă întunecată și premiată cu Watchmen, HBO Max oferă opțiuni ideale pentru un weekend de maraton seriale.

