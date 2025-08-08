Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 13:30
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
HBO Max se pregătește să limiteze partajarea parolelor: măsuri dure anunțate pentru sfârșitul anului
Urmează taxe suplimentare sau blocarea conturilor?

După exemplul impus de Netflix, HBO Max se alătură listei platformelor de streaming care adoptă politici stricte împotriva partajării parolelor. Oficialii Warner Bros. Discovery au anunțat că începând cu ultimul trimestru al anului 2025, vor fi implementate măsuri „agresive” pentru a identifica și opri utilizatorii considerați „nelegitimi”. Decizia vine după luni de testări și analize privind comportamentul abonaților, iar rezultatul este clar: conturile partajate în afara gospodăriei vor fi vizate.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor financiare ale companiei, de către JB Perrette, directorul diviziei de streaming și gaming din cadrul Warner Bros. Discovery. Mesajul transmis a fost lipsit de echivoc: perioada de acomodare s-a încheiat, iar tonul se va schimba semnificativ în lunile următoare, trecând de la recomandări opționale la notificări ferme care vor solicita utilizatorilor să ia măsuri concrete.

Ce înseamnă „utilizator legitim” și cum va fi verificat

Potrivit declarațiilor lui Perrette, HBO Max a folosit ultimele luni pentru a determina clar cine poate fi considerat un utilizator legitim. Nu este vorba despre persoanele care se loghează temporar de pe alte dispozitive sau din alte locații – de exemplu, în vacanță sau în deplasări de serviciu. Ținta principală a acestor noi reguli vor fi utilizatorii care accesează contul din gospodării diferite, cum ar fi studenții care folosesc contul părinților sau prietenii care nu locuiesc la aceeași adresă.

Testele efectuate au vizat tipare de comportament, frecvența logărilor, locația geografică și alte elemente tehnice prin care se poate estima cu un grad mare de precizie dacă mai mulți utilizatori accesează același cont din locuri diferite pe termen lung. HBO Max intenționează să folosească aceste date pentru a lansa o comunicare clară și, în cele din urmă, a impune restricții automate pentru conturile suspecte.

În acest moment, mesajele trimise de platformă au fost încă „blânde”, cu opțiunea ca utilizatorii să ignore avertismentele. Însă, din ultimele luni ale lui 2025, notificările vor deveni ferme, imposibil de ignorat, forțând abonații să ia decizii: fie optează pentru un plan compatibil cu mai multe gospodării, fie renunță la partajare.

Modelul pare să urmeze exact calea trasată anterior de Netflix, care a introdus o taxă suplimentară pentru adăugarea unor „membri în afara gospodăriei”. Este de așteptat ca și HBO Max să implementeze o strategie similară, care ar putea presupune fie o limitare tehnică strictă a numărului de dispozitive din gospodării diferite, fie o opțiune contra cost pentru a adăuga alți utilizatori.

Scopul principal este, evident, maximizarea veniturilor. Într-o piață de streaming din ce în ce mai competitivă, fiecare cont partajat înseamnă un potențial abonat pierdut. Iar în 2025, după ce Netflix a demonstrat că această măsură poate funcționa – și chiar poate aduce profituri substanțiale – HBO Max nu vrea să rămână în urmă.

Oficialii nu au precizat încă ce penalități concrete vor fi aplicate în cazul celor care ignoră noile reguli, dar este posibil ca utilizatorii să fie automat deconectați de pe conturi sau să fie nevoiți să verifice frecvent locația principală a abonamentului. De asemenea, introducerea unor noi tipuri de abonamente care să permită în mod legal partajarea parolei ar putea fi parte a strategiei.

O nouă etapă în controlul digital și o posibilă pierdere de utilizatori

Decizia HBO Max vine într-un moment sensibil pentru industria de streaming, care se confruntă cu o creștere a costurilor de producție, o saturație a pieței și o presiune tot mai mare din partea investitorilor de a crește profitabilitatea. Deși reacțiile utilizatorilor la astfel de măsuri sunt adesea negative – mulți considerând că au dreptul să își împartă contul cu familia sau prietenii – realitatea economică îi împinge pe marii jucători să renunțe la acest „lux”.

Este probabil ca o parte dintre utilizatori să renunțe la platformă în semn de protest sau pur și simplu să nu considere că merită să plătească abonamente multiple. Cu toate acestea, experiența Netflix a demonstrat că pe termen mediu, pierderea inițială de abonați poate fi compensată prin încasările obținute din abonamente suplimentare sau taxe pentru partajare.

În final, această schimbare marchează o nouă etapă în relația dintre marile platforme de streaming și utilizatorii lor. Dacă în trecut se miza pe accesibilitate și loializare prin facilități precum partajarea contului, acum accentul se mută pe rentabilitate și control. Pentru abonații HBO Max, toamna lui 2025 va veni cu o întrebare clară: cât ești dispus să plătești pentru confortul de a nu mai împărți parola cu nimeni?

