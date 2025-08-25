Șeful companiei care deține ChatGPT: „Miliarde de oameni vor vorbi zilnic cu ChatGPT”. Platforma vrea să depășească Facebook și Instagram

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, a făcut o declarație îndrăzneață care ar putea rescrie ierarhia celor mai mari platforme digitale din lume. Într-un interviu acordat după lansarea GPT-5, Altman a afirmat că obiectivul este ca ChatGPT să devină unul dintre cele mai folosite servicii online de pe glob, cu miliarde de utilizatori care interacționează zilnic cu inteligența artificială.

La mai puțin de trei ani de la lansarea publică, ChatGPT a ajuns deja pe locul cinci în clasamentul celor mai accesate site-uri din lume. Conform lui Sam Altman, citat de Barchart, direcția este clară: depășirea Instagram și Facebook, pentru a urca pe locul trei. Singurul rival aproape imposibil de întrecut rămâne Google, care domină căutările și accesul la informație la scară globală.

Creștere accelerată și ambiții uriașe

Numărul utilizatorilor ChatGPT a explodat într-un ritm fără precedent. Dacă în 2023 platforma era încă privită ca un experiment viral, în prezent are peste 700 de milioane de utilizatori activi pe săptămână, de patru ori mai mulți față de anul trecut.

Succesul se explică prin modul în care ChatGPT a fost integrat în activitățile zilnice: de la redactarea textelor și traduceri, la programare, rezumate de documente, dar și conversații naturale, cu un ton apropiat de cel uman. Acest lucru a făcut ca AI-ul să fie folosit nu doar de specialiști, ci și de publicul larg, pentru sarcini cotidiene.

Problema chip-urilor și investițiile colosale

Totuși, în spatele expansiunii spectaculoase se ascunde o provocare majoră: lipsa de capacitate hardware. Altman a recunoscut că OpenAI nu are suficiente unități GPU pentru a susține pe deplin modelele mai avansate. „Avem tehnologii mai bune pe care nu le putem oferi, pentru că nu avem infrastructura necesară”, a explicat acesta.

Pentru a rezolva această problemă, OpenAI pregătește investiții uriașe. Altman a anunțat că, în viitorul apropiat, compania va cheltui trilioane de dolari pentru construirea unor centre de date masive, capabile să facă față cererii globale. O asemenea infrastructură ar putea depăși chiar și dimensiunile actuale ale giganților cloud precum Amazon, Microsoft sau Google.

Un viitor în care ChatGPT rivalizează cu Google

Deocamdată, ChatGPT se confruntă cu provocări de ordin tehnic și logistic, dar ascensiunea sa pare inevitabilă. Dacă ritmul de creștere se menține, platforma ar putea ajunge în câțiva ani să depășească Facebook și Instagram ca trafic și timp petrecut de utilizatori.

Altman vede în ChatGPT nu doar un instrument, ci o utilitate globală, comparabilă cu cele mai mari rețele sociale sau motoare de căutare. „Foarte curând, miliarde de oameni vor vorbi zilnic cu ChatGPT”, a spus acesta, sugerând că inteligența artificială va deveni centrul interacțiunilor digitale.