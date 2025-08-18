Popularitatea ChatGPT depășește încă un prag istoric. De ce ar trebui să investească în sănătatea mintală a utilizatorilor de AI

ChatGPT a devenit în 2025 una dintre cele mai utilizate aplicații de inteligență artificială din lume, atingând un nou record de 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal. Creșterea spectaculoasă, de peste patru ori față de anul trecut, confirmă faptul că AI-ul conversațional a depășit etapa de experiment și a intrat în viața de zi cu zi a oamenilor, a companiilor și chiar a instituțiilor educaționale. Însă această popularitate aduce cu sine și o provocare uriașă: menținerea unui echilibru sănătos în utilizare.

În fiecare zi, peste 3 miliarde de mesaje sunt trimise prin ChatGPT, ceea ce arată atât potențialul său ca instrument de productivitate, cât și riscul ca dependența de un chatbot să afecteze sănătatea mintală a utilizatorilor.

De ce crește atât de repede ChatGPT

Unul dintre motivele principale este integrarea rapidă în mediul de business și educație. Numărul clienților plătitori din zona corporate a ajuns la 5 milioane, în creștere de la 3 milioane în doar câteva luni. AI-ul este folosit pentru generarea de conținut, analiză de date, programare, suport pentru clienți și chiar în procesul de învățare al elevilor și studenților.

Totodată, investițiile masive în infrastructură au accelerat această expansiune. OpenAI lucrează la proiectul Stargate, o rețea globală de centre de date construită alături de SoftBank, Oracle și MGX, cu un buget uriaș de 500 de miliarde de dolari pe patru ani. Compania a semnat deja contracte record, inclusiv o înțelegere de 30 de miliarde de dolari pe an cu Oracle pentru putere de procesare de 4,5 GW.

Cu venituri recurente de 13 miliarde de dolari și estimări de peste 20 de miliarde până la sfârșitul anului, OpenAI s-a transformat într-un gigant al industriei tehnologice.

Sănătatea mintală, noua miză a AI

Dincolo de cifrele impresionante, OpenAI încearcă să răspundă unei întrebări esențiale: cât de sănătoasă este relația oamenilor cu ChatGPT? Pentru prima dată, compania a introdus funcții menite să încurajeze pauze și să reducă riscul unei utilizări compulsive. Utilizatorii care petrec prea mult timp pe platformă vor primi notificări prietenoase care le sugerează să ia o pauză, fără a le restricționa accesul.

În plus, OpenAI a colaborat cu peste 90 de medici psihiatri, pediatri și specialiști din 30 de țări pentru a construi rubrici de evaluare a conversațiilor complexe. Scopul este de a detecta mai bine situațiile în care utilizatorii cer sfaturi cu impact emoțional sau decizii sensibile. ChatGPT a fost reglat să evite răspunsurile categorice la întrebări cu implicații majore, precum divorțul sau tratamentele medicale, tocmai pentru a limita riscul unor efecte negative asupra sănătății mintale.

De ce este importantă această abordare

Utilizarea AI-ului conversațional la scară largă deschide o dilemă: poate un instrument digital să fie deopotrivă util și sigur pentru psihicul uman? Popularitatea ChatGPT arată că milioane de oameni îl folosesc nu doar pentru muncă, ci și pentru sprijin personal. În lipsa unor măsuri de prevenție, există riscul apariției dependenței, al izolării sociale sau al luării unor decizii greșite pe baza unor răspunsuri incomplete.

Prin investițiile în sănătatea mintală a utilizatorilor, OpenAI nu doar că încearcă să construiască un produs responsabil, dar și să ofere un model pentru întreaga industrie AI. Într-o perioadă în care rivali precum Google Gemini și Anthropic concurează agresiv pentru piață, modul în care companiile gestionează impactul social al tehnologiei poate deveni un factor decisiv pentru succesul lor pe termen lung.