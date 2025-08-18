Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
18 aug. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Popularitatea ChatGPT depășește încă un prag istoric. De ce ar trebui să investească în sănătatea mintală a utilizatorilor de AI

Tehnologie, Știință & Digital
Popularitatea ChatGPT depășește încă un prag istoric. De ce ar trebui să investească în sănătatea mintală a utilizatorilor de AI
ChatGPT are 700 de milioane de utilizatori lunari

ChatGPT a devenit în 2025 una dintre cele mai utilizate aplicații de inteligență artificială din lume, atingând un nou record de 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal. Creșterea spectaculoasă, de peste patru ori față de anul trecut, confirmă faptul că AI-ul conversațional a depășit etapa de experiment și a intrat în viața de zi cu zi a oamenilor, a companiilor și chiar a instituțiilor educaționale. Însă această popularitate aduce cu sine și o provocare uriașă: menținerea unui echilibru sănătos în utilizare.

În fiecare zi, peste 3 miliarde de mesaje sunt trimise prin ChatGPT, ceea ce arată atât potențialul său ca instrument de productivitate, cât și riscul ca dependența de un chatbot să afecteze sănătatea mintală a utilizatorilor.

De ce crește atât de repede ChatGPT

Unul dintre motivele principale este integrarea rapidă în mediul de business și educație. Numărul clienților plătitori din zona corporate a ajuns la 5 milioane, în creștere de la 3 milioane în doar câteva luni. AI-ul este folosit pentru generarea de conținut, analiză de date, programare, suport pentru clienți și chiar în procesul de învățare al elevilor și studenților.

Vezi și:
Microsoft a încercat să repare internetul cu inteligență artificială. Unde a greșit și de ce este o problemă gravă
Jucăriile cu inteligență artificială promit să țină copiii departe de ecrane, dar ascund riscuri neașteptate

Totodată, investițiile masive în infrastructură au accelerat această expansiune. OpenAI lucrează la proiectul Stargate, o rețea globală de centre de date construită alături de SoftBank, Oracle și MGX, cu un buget uriaș de 500 de miliarde de dolari pe patru ani. Compania a semnat deja contracte record, inclusiv o înțelegere de 30 de miliarde de dolari pe an cu Oracle pentru putere de procesare de 4,5 GW.

Cu venituri recurente de 13 miliarde de dolari și estimări de peste 20 de miliarde până la sfârșitul anului, OpenAI s-a transformat într-un gigant al industriei tehnologice.

Sănătatea mintală, noua miză a AI

Dincolo de cifrele impresionante, OpenAI încearcă să răspundă unei întrebări esențiale: cât de sănătoasă este relația oamenilor cu ChatGPT? Pentru prima dată, compania a introdus funcții menite să încurajeze pauze și să reducă riscul unei utilizări compulsive. Utilizatorii care petrec prea mult timp pe platformă vor primi notificări prietenoase care le sugerează să ia o pauză, fără a le restricționa accesul.

În plus, OpenAI a colaborat cu peste 90 de medici psihiatri, pediatri și specialiști din 30 de țări pentru a construi rubrici de evaluare a conversațiilor complexe. Scopul este de a detecta mai bine situațiile în care utilizatorii cer sfaturi cu impact emoțional sau decizii sensibile. ChatGPT a fost reglat să evite răspunsurile categorice la întrebări cu implicații majore, precum divorțul sau tratamentele medicale, tocmai pentru a limita riscul unor efecte negative asupra sănătății mintale.

De ce este importantă această abordare

Utilizarea AI-ului conversațional la scară largă deschide o dilemă: poate un instrument digital să fie deopotrivă util și sigur pentru psihicul uman? Popularitatea ChatGPT arată că milioane de oameni îl folosesc nu doar pentru muncă, ci și pentru sprijin personal. În lipsa unor măsuri de prevenție, există riscul apariției dependenței, al izolării sociale sau al luării unor decizii greșite pe baza unor răspunsuri incomplete.

Prin investițiile în sănătatea mintală a utilizatorilor, OpenAI nu doar că încearcă să construiască un produs responsabil, dar și să ofere un model pentru întreaga industrie AI. Într-o perioadă în care rivali precum Google Gemini și Anthropic concurează agresiv pentru piață, modul în care companiile gestionează impactul social al tehnologiei poate deveni un factor decisiv pentru succesul lor pe termen lung.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Vouchere de vacanță 2025 – ce se întâmplă cu tichetele de la angajator la privat, după ce au fost tăiate pentru bugetari
Vouchere de vacanță 2025 – ce se întâmplă cu tichetele de la angajator la privat, după ce au fost tăiate pentru bugetari
WhatsApp lansează o funcție nouă numită „Schedule Calls”. Așa speră Meta să nu mai ai nevoie de Zoom sau Google Meet
WhatsApp lansează o funcție nouă numită „Schedule Calls”. Așa speră Meta să nu mai ai nevoie de Zoom sau Google Meet
Neuralink-ul lui Elon Musk poate avea, în sfârșit, un rival de temut pe piață. Ce planuri mărețe are șeful OpenAI, Sam Altman
Neuralink-ul lui Elon Musk poate avea, în sfârșit, un rival de temut pe piață. Ce planuri mărețe are șeful OpenAI, Sam Altman
Harta ploilor, în România. Când se schimbă radical vremea în funcţie de zonă
Harta ploilor, în România. Când se schimbă radical vremea în funcţie de zonă
Relația dintre creierul uman și valurile de căldură din zilele noastre: cum afectează schimbările climatice sănătatea mintală a omului
Relația dintre creierul uman și valurile de căldură din zilele noastre: cum afectează schimbările climatice sănătatea mintală a omului
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, va lansa un browser web propriu bazat pe motorul Google
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, va lansa un browser web propriu bazat pe motorul Google
Scapă de viespi cu un truc rapid și ieftin: capcana cu 4 ingrediente care le ține la distanță
Scapă de viespi cu un truc rapid și ieftin: capcana cu 4 ingrediente care le ține la distanță
Dacă ai un Volkswagen recent, s-ar putea să te temi de volan: Șoferii dau în judecată compania din cauza butoanelor tactile
Dacă ai un Volkswagen recent, s-ar putea să te temi de volan: Șoferii dau în judecată compania din cauza butoanelor tactile
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
Playtech Știri
Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol
Playtech Știri
Horoscop 18-24 august 2025. Săptămână cu ghinion pentru 4 zodii, acești nativi vor avea de depășit probleme mari
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou