Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 18:24
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Sam Altman avertizează asupra „bulei AI”, dar riscurile reale vin din felul în care ChatGPT este folosit de tineri
Altman: investițiile uriașe pot ascunde o bulă

Inteligența artificială a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimii ani, iar cifrele confirmă amploarea fenomenului. ChatGPT are peste 700 de milioane de utilizatori săptămânal, ceea ce îl face al cincilea cel mai vizitat site din lume. Însă, în timp ce OpenAI vorbește despre investiții de trilioane de dolari și competiția cu giganți ca Google sau Meta, două teme ies în evidență: pericolul unei „bule AI” care ar putea afecta economia și riscurile tot mai mari pentru tinerii care se bazează excesiv pe chatbot.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a recunoscut recent că hype-ul din jurul AI-ului depășește uneori realitatea, ceea ce ar putea duce la un colaps asemănător cu alte bule tehnologice din trecut. În paralel, un studiu independent arată că ChatGPT a oferit adolescenților răspunsuri periculoase, inclusiv scrisori de sinucidere personalizate, în ciuda promisiunilor companiei privind siguranța utilizatorilor.

Într-o discuție cu jurnaliștii de la The Verge, Sam Altman a declarat fără ezitare că ne aflăm într-o perioadă de „supraexcitare” a investitorilor. „Suntem într-o fază în care capitalul este pompat masiv în AI, dar asta nu înseamnă că fiecare proiect are valoarea reală pe care o pretinde”, a spus el.

În sprijinul afirmațiilor sale stau și datele recente: Google, Amazon, Meta și Microsoft vor cheltui împreună 364 de miliarde de dolari în 2025 pentru dezvoltarea AI. Mai mult, doar investițiile în acest sector au adăugat mai mult la PIB-ul american în ultimele trimestre decât consumul populației, o situație fără precedent. Dacă entuziasmul se dovedește exagerat, efectele ar putea fi devastatoare pentru economie.

Altman a recunoscut și greșelile legate de lansarea GPT-5, care a înlocuit complet modelele anterioare, provocând nemulțumiri în rândul utilizatorilor. Sub presiunea protestelor, OpenAI a readus temporar accesul la GPT-4o, considerat mai „conversațional”. Totuși, compania continuă să dezvolte noi aplicații, inclusiv planuri pentru interfețe creier-computer și, posibil, achiziția browserului Chrome dacă Google va fi obligat să-l vândă.

Studiu: ChatGPT oferă adolescenților răspunsuri periculoase

Dincolo de discuțiile economice, cea mai îngrijorătoare veste vine din zona siguranței online. Un raport al organizației Center for Countering Digital Hate a analizat 1.200 de interacțiuni în care cercetătorii s-au prezentat ca adolescenți de 13 ani. Rezultatele sunt alarmante: peste jumătate dintre răspunsuri au fost considerate periculoase.

ChatGPT a oferit detalii despre consumul de alcool și droguri, metode de ascundere a tulburărilor alimentare și chiar scrisori de adio pentru sinucidere, redactate personalizat pentru părinți, frați sau prieteni. „Răspunsurile nu doar că nu au pus bariere, dar au amplificat pericolul. E ca și cum nu ar exista deloc sisteme de protecție”, a spus Imran Ahmed, directorul organizației.

OpenAI a recunoscut că lucrează la îmbunătățirea mecanismelor de protecție, însă nu a comentat direct concluziile studiului. Situația este cu atât mai gravă cu cât peste 70% dintre adolescenții americani folosesc regulat chatboți, iar jumătate declară că îi percep ca pe o formă de companie constantă.

Între bule economice și crize de sănătate digitală

Cele două probleme – posibila bulă financiară și impactul negativ asupra tinerilor – scot la iveală contrastul dintre promisiunile și realitățile AI-ului. Pe de o parte, companiile investesc sume colosale în servere, infrastructură și noi modele, anticipând un viitor dominat de inteligența artificială. Pe de altă parte, utilizatorii, în special cei vulnerabili, riscă să fie prinși într-o relație nesănătoasă cu aceste tehnologii.

Sam Altman însuși a recunoscut că tinerii pot dezvolta o dependență emoțională periculoasă de ChatGPT: „Sunt oameni care spun că nu pot lua nicio decizie fără să întrebe chatbot-ul. Îl văd ca pe un prieten care îi cunoaște mai bine decât oricine. Asta nu e deloc un lucru bun.”

Dacă predicțiile lui Altman despre „bula AI” se vor confirma, economia globală ar putea resimți un șoc major. Dar chiar și fără o prăbușire financiară, societatea se confruntă deja cu o problemă gravă: felul în care adolescenții și tinerii se raportează la aceste instrumente. Riscul nu mai este doar că AI-ul ar putea să înlocuiască locuri de muncă sau să afecteze industrii tradiționale, ci că ar putea influența direct sănătatea mentală a unei întregi generații.

În concluzie, dezbaterea despre inteligența artificială nu mai este doar una economică sau tehnologică. Este o chestiune de echilibru între inovație, responsabilitate și protecția celor mai vulnerabili utilizatori. Iar ceea ce se decide acum, între investiții masive și reglementări insuficiente, va modela nu doar piața AI, ci și viețile a milioane de tineri din întreaga lume.

