Șeful ANAF: Familia Iohannis nu dă semne că ar vrea să achite datoria. Fostul președinte va fi chemat în instanță

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a preluat, în condițiile legii, jumătatea din imobilul din Sibiu care a aparținut fostului președinte Klaus Iohannis și soției sale până în anul 2015. Procedura a fost coordonată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub supravegherea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

ANAF a preluat imobilul din Sibiu, deținut până în 2015 de Klaus Iohannis

Într-un comunicat transmis de instituție, se precizează că foștii proprietari și-au exprimat acordul ca reprezentanții Fiscului să aibă acces la imobil, însă au refuzat să participe personal la procedura de predare. „

Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, se arată în comunicatul ANAF.

Adrian Nica, președintele instituției, a explicat pentru Știrile ProTV că acțiunea s-a desfășurat conform legii, cu respectarea drepturilor statului român în calitate de coproprietar.

„ANAF are obligaţia de a administra şi valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituţia a acţionat transparent şi cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Nica.

Inspectorii au intrat cu forța în imobil și au găsit cheia în interior

Șeful ANAF a mai explicat că echipa de la Sibiu a fost nevoită să pătrundă în locuință după ce soții Iohannis au transmis, prin intermediul avocatului lor, că nu dețin cheile imobilului și că nu consideră necesară prezența lor la predare.

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, colegii noștri au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare”, a precizat Adrian Nica.

În aceste condiții, inspectorii au forțat una dintre intrări și au pătruns în interior.

„Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a mai adăugat Nica.

Familia Iohannis, în corespondență cu ANAF, dar fără intenția de a achita datoria

Președintele ANAF a mai menționat că instituția a purtat o corespondență constantă cu familia Iohannis, atât în ceea ce privește predarea imobilului, cât și în legătură cu modul de calcul al sumelor datorate statului.

Adrian Nica a explicat că soții Iohannis au cerut lămuriri privind modul de calcul al sumei, însă până la acest moment nu există semne că ar dori să achite datoria.

„Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a declarat Nica.

Potrivit acestuia, instituția va urma pașii legali pentru a recupera prejudiciul, inclusiv prin acționarea în instanță a fostului președinte și a soției sale.

ANAF anunță că va acționa în instanță pentru recuperarea sumelor datorate

Deși familia Iohannis a fost notificată oficial și a fost informată despre datoria față de stat, președintele ANAF a declarat că nu există indicii privind intenția de plată. Din acest motiv, instituția va înainta acțiunea în instanță, urmărind aplicarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor soților Iohannis pentru a asigura recuperarea integrală a sumei datorate statului român.