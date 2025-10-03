Familia Iohannis a pierdut jumătate din casa din Sibiu: ANAF a preluat parțial locuința și a schimbat yala. Câți bani datorează fostul președinte statului

Ultima ora
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat oficial că a preluat jumătate dintr-un imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, o proprietate cunoscută pentru legătura sa cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Măsura vine după ce instanțele au stabilit definitiv că imobilul nu mai aparține familiei, iar statul a devenit coproprietar prin procedura moștenirilor vacante.

Cum s-a făcut preluarea imobilului

Procesul a fost gestionat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, sub coordonarea Direcției Regionale Brașov. Potrivit ANAF, foștii proprietari au fost informați și au acceptat predarea, însă nu s-au prezentat la fața locului. În aceste condiții, inspectorii au schimbat yala ușii pentru a asigura accesul statului și pentru a garanta securitatea bunului intrat în patrimoniul public.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Documentele semnate și măsurile luate

Surse citate de Antena 3 CNN au arătat că soții Klaus și Carmen Iohannis au semnat procesul-verbal de predare-primire al imobilului. Cu toate acestea, pentru că fostul președinte nu a predat cheile, inspectorii au fost nevoiți să intervină direct, schimbând încuietoarea și urmând să aplice sigiliul oficial.

Această etapă marchează prima parte a procedurii, respectiv intrarea efectivă a statului în posesia jumătății de imobil. Urmează însă cea mai delicată componentă: recuperarea sumelor obținute de foștii proprietari din chirii.

Câți bani datorează familia Iohannis statului

Imobilul din Sibiu a fost închiriat timp de 17 ani către o bancă comercială, perioadă în care familia Iohannis a obținut venituri considerabile. Ulterior, instanțele au stabilit că imobilul fusese dobândit pe baza unor acte false și că revine statului.

Potrivit surselor apropiate dosarului, soții Iohannis au fost notificați că trebuie să restituie aproximativ 4,7 milioane de lei, adică aproape 929.000 de euro. Suma reprezintă chirii, dobânzi și penalități aferente cotei de jumătate din imobil, între anii 2001 și 2015.

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat public că instituția urmărește două direcții clare:

„Preluarea bunurilor care au generat veniturile și, după aceea, recuperarea banilor obținuți de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înființa în curând, iar în ceea ce privește a doua etapă, sper ca orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac și să începem cu procese.”

Patrimoniul statului și transparența ANAF

ANAF a subliniat că acționează transparent și echitabil în toate cazurile de moșteniri vacante, având obligația de a administra bunurile care revin statului și de a le valorifica în interes public. În cazul imobilului din Sibiu, instituția susține că a respectat toate procedurile legale și că următoarea etapă este încasarea sumelor datorate.

