26 sept. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc

ACTUALITATE
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Nunțile, în vizorul ANAF / foto: Playtech

Inspectorii ANAF au început să acorde o atenție specială evenimentelor private – nunți, botezuri și alte petreceri – unde circulă sume considerabile de bani. Totuși, oficialii instituției transmit că mirii și invitații nu trebuie să își facă griji: controalele nu vizează darurile de nuntă sau persoanele fizice, ci firmele care organizează și găzduiesc astfel de evenimente.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că obiectivul instituției este să reducă fenomenul de evaziune fiscală, nu să „strice nunțile românilor”. „ANAF-ul nu își propune să verifice mirii, nu își propune să verifice darul de nuntă, nu își propune să strice nunți și petrecerile românilor”, a declarat acesta, după audierea în comisia de buget-finanțe.

Cum verifică ANAF banii din industria evenimentelor

Firmele care organizează nunți, botezuri și alte petreceri sunt monitorizate prin sistemul e-Factura , ceea ce înseamnă că achizițiile și veniturile declarate pot fi comparate cu realitatea din teren. În plus, inspectorii urmăresc fenomenul frecvent întâlnit în restaurante și săli de evenimente, unde clienții primesc doar o notă de plată, nu un bon fiscal.

„În ceea ce privește saloanele de nunți, sunt în monitorizare permanentă, în e-Factura. Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”, a precizat șeful ANAF.

Mai mult, instituția pregătește o aplicație mobilă care să permită oricărui cetățean să scaneze și să verifice un bon fiscal. „Vom prezenta o aplicație pe modelul Greciei, în care fiecare român poate să-și verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată”, a adăugat Adrian Nicușor Nica.

De ce insistă Fiscul pe aceste controale

Evenimentele private sunt o industrie profitabilă, unde circulă milioane de lei anual, însă o parte semnificativă din aceste sume nu ajunge să fie declarată. ANAF urmărește să se asigure că banii pe care românii îi plătesc pentru organizarea evenimentelor sunt fiscalizați. „ANAF-ul își propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare și cu ajutorul părinților, să-și plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare și să o plătească”, a spus Nica.

Astfel, inspectorii fiscali se concentrează pe operatorii economici – săli de evenimente, restaurante, firme de catering – care au obligația legală de a emite facturi și bonuri fiscale pentru toate serviciile prestate. În caz contrar, aceștia riscă sancțiuni severe, inclusiv amenzi și suspendarea activității.

Pentru a sprijini procesul, șeful ANAF le cere chiar cetățenilor să semnaleze neregulile: „Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plătești cash, constați că nu ți se dă bon fiscal, ci o notă de informare. Am făcut și eu testul personal, chiar de când sunt președinte ANAF”.

Impactul asupra românilor și industriei de evenimente

Deși anunțul a stârnit discuții aprinse, oficialii asigură că scopul nu este intimidarea oamenilor, ci creșterea transparenței fiscale într-un domeniu unde evaziunea este frecventă. În același timp, măsurile pot aduce beneficii indirecte clienților, care vor avea garanția că banii plătiți sunt fiscalizați și că firmele respectă regulile.

Pe termen lung, inițiativa ar putea contribui la echilibrarea pieței, în condițiile în care operatorii corecți erau până acum dezavantajați de concurența neloială a celor care evitau să declare veniturile reale.

